Ισπανία: Βραβείο… άσχημης ντομάτας – Στόχος είναι η απόκτηση του τίτλου (βίντεο)

Σε αυτό τον διαγωνισμό, η ομορφιά θεωρείται μειονέκτημα, καθώς στόχος είναι η απόκτηση του τίτλου της «πιο άσχημης ντομάτας».

«Δεν καλλιεργήσαμε άσχημες ντομάτες για να τις φέρουμε στον διαγωνισμό. Απλά κάποιες βγήκαν άσχημες και αυτό ήταν», αναφέρουν.

and the Ugliest Tomato award goes to… pic.twitter.com/C8uNHkwwMv

— DW News (@dwnews) September 14, 2021