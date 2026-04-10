JRC: Με θετικές προοπτικές «ξυπνούν» από τη νάρκη οι χειμερινές καλλιέργειες στην Ευρώπη

Με θετικούς οιωνούς, εισέρχονται στην άνοιξη οι χειμερινές καλλιέργειες στην Ευρώπη, καθώς η έξοδος από τη χειμερινή νάρκη πραγματοποιείται υπό γενικά καλές αγρομετεωρολογικές συνθήκες. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ (JRC), στις 23 Μαρτίου, η επαρκής εδαφική υγρασία και οι ήπιες θερμοκρασίες στα τέλη του χειμώνα έχουν ήδη ενεργοποιήσει τη βλαστική ανάπτυξη σε μεγάλο μέρος της ηπείρου, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για την εξέλιξη της φετινής παραγωγής, επιτρέποντας την προσδοκία για ικανοποιητικές αποδόσεις.

Μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις αποδόσεων για την περίοδο 2025/2026 κινούνται κοντά ή ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2025, οι αποδόσεις εμφανίζονται χαμηλότερες, γεγονός που αποδίδεται στις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Παρά τη συνολικά θετική εικόνα, η κατάσταση δεν καταγράφεται ομοιόμορφη σε όλη την Ευρώπη. Οι έντονες καιρικές αντιθέσεις μεταξύ βορρά και νότου, τα επεισόδια παγετού στην ανατολική Ευρώπη και οι υπερβολικές βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική συνθέτουν ένα σύνθετο σκηνικό, που θα καθορίσει την τελική έκβαση της καλλιεργητικής χρονιάς, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί, βέβαια, και από τους μήνες που ακολουθούν, όπως πάντα στη γεωργία.

Αν και οι καιρικές προβλέψεις δείχνουν γενικά ήπιες συνθήκες την άνοιξη, η αβεβαιότητα παραμένει, με τους κινδύνους που θα κρίνουν τη χρονιά να συνοψίζονται στους εξής:

Εξέλιξη των βροχοπτώσεων στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη

Πιθανότητα όψιμων παγετών

Ικανότητα αποστράγγισης των εδαφών σε περιοχές με υπερβολική υγρασία

Ευνοϊκή έξοδος από τη χειμερινή νάρκη αλλά με διαφοροποιήσεις

Η περίοδος από τον Φεβρουάριο έως τα μέσα Μαρτίου χαρακτηρίστηκε από έντονες κλιματικές αντιθέσεις. Στη νότια και δυτική Ευρώπη επικράτησαν θερμές και υγρές συνθήκες, οι οποίες ευνόησαν την πρώιμη επανεκκίνηση της βλάστησης. Αντίθετα, στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη βροχόπτωση διατήρησαν τις καλλιέργειες σε πιο «συντηρητικό» στάδιο ανάπτυξης.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι καλλιέργειες εισέρχονται στην άνοιξη με επαρκή αποθέματα εδαφικής υγρασίας, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο για την πρώιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, σε περιοχές της ανατολικής Γερμανίας, της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών, η έλλειψη βροχοπτώσεων αρχίζει να δημιουργεί ανησυχία, καθώς η ζήτηση νερού από τις καλλιέργειες αυξάνεται.

Υπερβολικές βροχές και τοπικές δυσκολίες

Στον αντίποδα, η υπερβολική υγρασία αποτέλεσε βασική πρόκληση στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Σε περιοχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας, τα υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης προκάλεσαν κορεσμό των εδαφών και τοπικές πλημμύρες.

Αν και τα φαινόμενα αυτά περιόρισαν τις αγροτικές εργασίες και δημιούργησαν προσωρινά προβλήματα, οι επιπτώσεις στις καλλιέργειες παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες παρατηρεί το JRC. Μάλιστα, τα υψηλά επίπεδα υγρασίας ενδέχεται να λειτουργήσουν θετικά στη συνέχεια της σεζόν, μειώνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας και θερμικού στρες.

Παγετός και σκλήρυνση: Τοπικές ζημιές χωρίς γενικευμένη επίπτωση

Οι χειμερινές καλλιέργειες παρουσίασαν ικανοποιητική σκλήρυνση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γεγονός που τους επέτρεψε να αντέξουν τις χαμηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, τα έντονα ψυχρά επεισόδια του Φεβρουαρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη χιονοκάλυψη, προκάλεσαν τοπικές ζημιές.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις εντοπίζονται στη Φινλανδία, τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία και την Ουκρανία, όπου οι θερμοκρασίες έπεσαν έως και κάτω από τους -20°C. Οι ζημιές αφορούν κυρίως τον χειμερινό σίτο, ενώ πιο ευάλωτες αποδείχθηκαν καλλιέργειες, όπως η ελαιοκράμβη και το χειμερινό κριθάρι.

Στη δυτική και νότια Ευρώπη, η άνοδος της θερμοκρασίας έχει ήδη οδηγήσει στην έναρξη της αποσκλήρυνσης των φυτών, διαδικασία που σηματοδοτεί την έξοδο από τη νάρκη, αλλά προκαλεί αυξημένη ευαισθησία σε πιθανούς όψιμους παγετούς.

Ανάλυση ανά καλλιέργεια: Σταθερότητα με θετικές προοπτικές για τα περισσότερα σιτηρά

Η φετινή εικόνα διαφοροποιείται ανά καλλιέργεια, με τα περισσότερα σιτηρά να εμφανίζουν σταθερές έως θετικές προοπτικές.

Το σιτάρι αποτελεί τη βασική καλλιέργεια της ευρωπαϊκής γεωργίας και η φετινή εικόνα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα με θετική προοπτική. Οι καλλιέργειες εξέρχονται από τον χειμώνα σε καλή φυσιολογική κατάσταση, με επαρκή σκλήρυνση και χωρίς εκτεταμένες ζημιές. Τόσο το μαλακό όσο και το σκληρό σιτάρι, παραμένουν οι πιο σταθερές καλλιέργειες. Ταυτόχρονα, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν αποδόσεις περίπου 2% πάνω από τον μέσο όρο, με το σκληρό σιτάρι να εμφανίζει ακόμη καλύτερη δυναμική, φτάνοντας το +4%. Η καλή εδαφική υγρασία στη δυτική και νότια Ευρώπη στηρίζει την ανάπτυξη, ωστόσο, η πορεία στην ανατολική Ευρώπη θα εξαρτηθεί από τις επόμενες βροχοπτώσεις.

Το χειμερινό κριθάρι εμφανίζει πιο ουδέτερη εικόνα, με αποδόσεις κοντά στον μέσο όρο. Πρόκειται για μία από τις καλλιέργειες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τα ψυχρά επεισόδια, όπως διευκρινίζεται. Ιδιαίτερα, σε περιοχές της ανατολικής Ευρώπης καταγράφηκαν τοπικά ζημιές, ενώ η χαμηλότερη αντοχή του στον παγετό σε σχέση με το σιτάρι το καθιστά πιο ευάλωτο. Παρά ταύτα, οι συνολικές προοπτικές παραμένουν σταθερές.

Αντίθετα, καλλιέργειες όπως η σίκαλη και το τριτικάλε εμφανίζουν σταθερή και θετική πορεία, με αυξημένες αποδόσεις (περίπου +2% ως +3%), γεγονός που συνδέεται με την υψηλότερη ανθεκτικότητά τους στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σε ότι αφορά την ελαιοκράμβη, προβλέπεται μικρή αλλά θετική αύξηση αποδόσεων, περίπου +1%, αν και παραμένει η πιο ευάλωτη καλλιέργεια. Οι ζημιές από παγετό και τα προβλήματα εγκατάστασης από το φθινόπωρο επηρεάζουν την εξέλιξή της, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη χιονοκάλυψη σε αρκετές περιοχές προκάλεσαν ζημιές, ιδιαίτερα στην ανατολική Ευρώπη.

Ανάλυση ανά χώρα: Θετικές τάσεις αλλά με τοπικές διαφοροποιήσεις

Η εικόνα σε επίπεδο χωρών επιβεβαιώνει τη γενική θετική τάση, αλλά και τις σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις.

Στη Γαλλία, οι καλλιέργειες ξεκίνησαν δυναμικά χάρη στον ήπιο και υγρό χειμώνα, αν και σε δυτικές περιοχές υπάρχουν ανησυχίες για υπερβολική υγρασία και κορεσμό των εδαφών. Στη Γερμανία, οι καλλιέργειες διαχείμασαν σε καλή κατάσταση, με περιορισμένες μόνο τοπικές ζημιές, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας επιταχύνει την έναρξη της ανάπτυξης.

Στην Πολωνία, παρά τον ψυχρό και ξηρό χειμώνα, οι καλλιέργειες βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, αν και απαιτούνται βροχοπτώσεις για να στηριχθεί η ανοιξιάτικη ανάπτυξη. Στη Ρουμανία, η εικόνα είναι γενικά θετική, με ορισμένες καθυστερήσεις λόγω όψιμων σπορών.

Στην Ιβηρική Χερσόνησο, οι συνθήκες χαρακτηρίζονται μικτές. Οι καλλιέργειες στην Ισπανία και την Πορτογαλία ωφελήθηκαν από τις βροχοπτώσεις, αλλά τα προβλήματα υπερβολικής υγρασίας και καθυστερήσεων παραμένουν. Αντίθετα, στην Ιταλία επικρατούν πολύ καλές συνθήκες, με τις αποδόσεις να αναμένονται ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο. Στην Κεντρική Ευρώπη, χώρες όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία εμφανίζουν καλή εικόνα, αν και η έλλειψη βροχών ενδέχεται να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα τις επόμενες εβδομάδες.

Στις βόρειες και ανατολικές περιοχές, όπως οι Βαλτικές χώρες και η Φινλανδία, τα έντονα ψυχρά επεισόδια ενδέχεται να έχουν προκαλέσει ζημιές, η έκταση των οποίων θα αποσαφηνιστεί το επόμενο διάστημα.

Ελλάδα: Προβάδισμα για μια καλή χρονιά

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για την Ελλάδα, όπου οι χειμερινές καλλιέργειες επωφελήθηκαν από τις ήπιες θερμοκρασίες και τις συχνές βροχοπτώσεις. Οι συνθήκες αυτές ενίσχυσαν την εδαφική υγρασία, επιτάχυναν τη βλαστική ανάπτυξη και οδήγησαν σε ελαφρώς προχωρημένο στάδιο καλλιέργειας.

Το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το τριτικάλε και το χειμερινό κριθάρι εμφανίζουν καλή ανάπτυξη. Η συγκομιδή δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο, με αποδόσεις πάνω από τον μέσο όρο, εφόσον, βέβαια, οι συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές, επισημαίνει το JR.