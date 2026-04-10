Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες τρακτέρ να μειώσουν τις τιμές για να στηρίξουν τους αγρότες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα μέτρα για να στηρίξει τους αγρότες των ΗΠΑ, οι οποίοι πλήττονται από τις εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησής του και τον πόλεμο στο Ιράν, και ζήτησε από τους κατασκευαστές αγροτικού εξοπλισμού να μειώσουν τις τιμές – ένα αίτημα που οδήγησε σε πτώση τις μετοχές των εταιρειών.

«Θέλω οι John Deere, Case και όλες αυτές – που είναι σπουδαίες εταιρείες – η Caterpillar… Θέλω αυτές οι εταιρείες να σας το δώσουν με τη μορφή χαμηλότερου κόστους για τρακτέρ και εξοπλισμό», δήλωσε ο Τραμπ σε εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που συγκεντρώθηκαν στη Νότια Πλατεία του Λευκού Οίκου, παρά τη βροχή.

Μετά τη δήλωση, οι μετοχές της Deere & Co υποχώρησαν 2%, της CNH Industrial NV – κατασκευάστριας των Case IH – κατά 1%, ενώ η Caterpillar Inc έπεσε σχεδόν 1,2%. Η Deere τόνισε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την κυβέρνηση, τους νομοθέτες και τους παραγωγούς για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα, την τεχνολογία και τις πολιτικές επισκευών, ενώ συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές για να στηρίξει τους αγρότες και την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής γεωργίας.

Η εταιρεία AGCO Corp, που είχε εκθέσει ένα από τα τρακτέρ της στην εκδήλωση, δήλωσε ότι καλωσορίζει πολιτικές που μειώνουν τα κόστη των αγροτών και δεσμεύεται να συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι CNH Industrial και Caterpillar δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Ενίσχυση της αγροτικής του βάσης

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στις χαμηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια ομιλίας που επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της υποστήριξης της αγροτικής του βάσης, η οποία τον στήριξε και στις τρεις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Για τέταρτο συνεχόμενο έτος, οι Αμερικανοί παραγωγοί καλλιεργειών αντιμετωπίζουν περιορισμένα περιθώρια κέρδους, υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές εμπορευμάτων, παρά τις σχεδόν ρεκόρ κρατικές ενισχύσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ διανέμει 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια προς τους αγρότες – μέτρο που, αν και χρήσιμο βραχυπρόθεσμα, δεν καλύπτει πλήρως τις απώλειες που υπερβαίνουν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει ακόμα περισσότερη βοήθεια από το Κογκρέσο. Περισσότερες από 50 οργανώσεις αγροτικού ενδιαφέροντος, όπως η American Farm Bureau Federation, ζητούν από το Κογκρέσο την έγκριση πρόσθετης βοήθειας μέσω πακέτου χρηματοδότησης για τον στρατό. Η εκδήλωση έγινε ενώ η κυβέρνηση ολοκλήρωνε νέες εντολές για μίξη βιοκαυσίμων, υποχρεώνοντας τα διυλιστήρια να ενσωματώσουν μεγαλύτερο ποσοστό καυσίμων από καλαμπόκι και άλλα αγροτικά προϊόντα στη βενζίνη και το ντίζελ, μια εξέλιξη που θεωρείται νίκη για τους αγρότες.

Δάνεια

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η U.S. Small Business Administration θα προσφέρει νέες εγγυήσεις δανείων για αγρότες και προμηθευτές τροφίμων. Οι αγρότες ξεκινούν την κρίσιμη περίοδο σποράς της άνοιξης σε κλίμα αβεβαιότητας, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο, αυξάνοντας το κόστος λιπασμάτων και ντίζελ. Η μακροπρόθεσμη εμπορική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα παραμένει επίσης ασαφής, εν μέσω του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ με τη χώρα, τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σόγιας στον κόσμο. Οι αγρότες ψηφοφόροι αποτελούν το 1/5 του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ και ψήφισαν τον Τραμπ με αναλογία δύο προς ένα έναντι της Δημοκρατικής υποψηφίας, Καμάλα Χάρις, στις προεδρικές εκλογές του 2024.