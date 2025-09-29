Κ. Τσιάρας: Σε προτεραιότητα οι πληρωμές de minimis ζωοτροφών, για φερτά υλικά, βιολογική γεωργία και μελισσοκομία

Ερωτηθείς από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης για τις πληρωμές που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας κατά την δευτερολογία του στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, είπε ότι σε προτεραιοποίηση είναι οι πληρωμές του de minimis στις ζωοτροφές, των φερτών υλικών για τις ζημιές που προκάλεσε ο Daniel και η βιολογική γεωργία και μελισσοκομία.

Όπως εξήγησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για την βιολογική κτηνοτροφία θα τρέξει νέο μοντέλο υπολογισμού πληρωμών με τα τιμολόγια κλπ. Ωστόσο ο κ. Τσιάρας δεν έδωσε ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις ημερομηνίες πληρωμών.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για την ευλογιά ο κ. Τσιάρας επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι το ΥΠΑΑΤ εξετάζει να διασφαλίσει μηχανισμό (με υπουργική απόφαση) ώστε να δίνονται προκαταβολές στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώνονται. Πρόσθεσε δε ότι εκτός από την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η κυβέρνηση εξετάζει και το ζήτημα της απαλλαγής των πληγέντων κτηνοτρόφων από την καταβολή των δημοτικών τελών.