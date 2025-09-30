«Έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις (σ.σ. ΟΣΔΕ) από πάνω από 600.000 αγρότες. Είχαν μείνει για οριστικοποίηση καμιά 40ριά χιλιάδες δηλώσεις… Από τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν, το7% είχε θέμα με το λεγόμενο ΑΤΑΚ. Σε αυτούς τους ανθρώπους θα έρθει μια προσωπική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ τις επόμενες μέρες και θα τους λέει: “Προσέξτε, έχει πρόβλημα η υποβολή της δήλωσής σας έτσι όπως έχει κατατεθεί, πρέπει να διορθώσετε τα στοιχεία σχετικά με το ΑΤΑΚ”. Γιατί αυτό είναι ένα ουσιώδες ζήτημα», είπε σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για το θέμα του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, χωρίς όμως να αναφερθεί σε κάποια επίσημη παράταση. Ουσιαστικά, δίνεται μία άτυπη παράταση ολίγων ημερών σε όσους δεν έχουν τακτοποιήσει το θέμα του ΑΤΑΚ, αφού ούτως ή άλλως, οι πληρωμές των επιδοτήσεων του 2025 έχουν μετατεθεί για το τέλος του έτους.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για το ειδικότερο πρόβλημα με τις κληρονομιές σε μικρά αγροτεμάχια, που έχει εμφανιστεί – πάλι σε σχέση με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ – κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα (Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη): «Σε ένα 4% από το σύνολο των αγροτών μας υπήρχε άλλο θέμα σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ήμασταν σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο το τελευταίο διάστημα και σήμερα, φαντάζομαι, θα βγει ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ, που θα διευκρινίζει με ποιους όρους θα γίνει η πληρωμή», αυτών των δικαιούχων και ο κ. Χατζηδάκης κατέληξε: «Έχω την εντύπωση ότι έχουμε φτάσει σε μια λύση, που ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω θα ικανοποιεί και τους αγρότες».