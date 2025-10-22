ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλο την καταστροφική διαχείριση της κυβέρνησης

«Η σημερινή παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι “είναι μεγάλος ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω τα ευρωπαϊκά κονδύλια” για τον πρωτογενή τομέα, αποτελεί ομολογία αποτυχίας, σκανδάλου και ανικανότητας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολογεί ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει τις ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η κυβέρνηση των “γαλάζιων ακρίδων” έχει καταφέρει να διαλύσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να αφήσει απλήρωτους χιλιάδες παραγωγούς, να στερήσει ήδη 1 δισ. από την αγροτική οικονομία, και τώρα να απειλεί την ίδια τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για αποτέλεσμα κακοδιοίκησης, αδιαφάνειας και αδηφαγίας», σημειώνει, τονίζοντας πως «οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις είναι αναγκαίες για τη στήριξη των πραγματικών παραγωγών και όχι λάφυρο για το πελατειακό κράτος της ΝΔ».

Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να διασφαλίσει ότι κανένα ευρώ δεν θα χαθεί εξαιτίας της δικής της ανικανότητας».

«Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλο την καταστροφική διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έχει καταντήσει τη χώρα “ρεντίκολο” της Ευρώπης», καταλήγει η ανακοίνωση.