Αυτοψία Σπύρου Πρωτοψάλτη στο σημείο της έκρηξης στο παράρτημα του ΥΠΑΑΤ

Αυτοψία στο σημείο της έκρηξης που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο παράρτημα του ΥΠΑΑΤ στη Λεωφόρο Συγγρού, στην Αθήνα, όπου στεγάζονται η Γενική Διεύθυνση Αλιείας και η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί (Δευτέρα 13/10) ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ Σπύρος Πρωτοψάλτης, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες και μηχανικό.

Σημειώνεται ότι από την έκρηξη, προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου ενώ στο σημείο βρέθηκαν γκαζάκια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το Σάββατο 11/10 στις 22:50 άγνωστα άτομα τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από τέσσερα γκαζάκια. Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά έσπασαν τα τζάμια της εισόδου και μαύρισε η τοιχοποιία του κτιρίου.

«Νωρίς το πρωί βρέθηκα για αυτοψία στο σημείο της έκρηξης στο παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Λ. Συγγρού όπου στεγάζονται η Γενική Διεύθυνση Αλιείας και η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες και τον αρμόδιο μηχανικό. Προχωράμε άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών στην είσοδο και στις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η πρόσβαση εργαζομένων και πολιτών να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς διατάραξη της λειτουργίας του υπουργείου. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού και λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων. Τέτοιες πράξεις καταδικάζονται απερίφραστα. Η δουλειά μας συνεχίζεται κανονικά»