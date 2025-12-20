Κ. Τσιάρας για τα αγροτικά μπλόκα: Έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων (βίντεο)

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας πριν από λίγη ώρα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Βρισκόμαστε λίγο πριν από τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, ημέρες που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών.

Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.

Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προσωπικά -και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα:

το αυξημένο κόστος παραγωγής,

τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

τις διεθνείς αναταράξεις και

τις δομικές αδυναμίες δεκαετιών.

Οι δυσκολίες αυτές δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται.

Ακριβώς γι’ αυτό, η Κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια – και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες- και επιδίωξε τον διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων, παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάσαμε παρεμβάσεις

για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,

την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία, χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης,

την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και

χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης.

Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων.

Η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου.

Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία.

Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις.

Από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού.

Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Αυτό ,επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».