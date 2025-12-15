Εφαρμογή ιχνηλασιμότητας τροφίμων δημιουργούν μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΕΚΠ

Μια καινοτόμα εφαρμογή ιχνηλασιμότητας και επικοινωνίας στον κλάδο των τροφίμων, που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, απέσπασε την πρώτη θέση στον 3ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΚΠΑ, στην κατηγορία των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Η επιχειρηματική ομάδα FoodLink, αποτελούμενη από τις Κωνσταντίνα Αβδάλα, Ειρήνη Φώτη και Λίνα Φράγκου, μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματος Χημείας, καθώς και τον Θεόδωρο Διαμαντόπουλο, απόφοιτο του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διακρίθηκε για μια ιδέα με σαφή εφαρμογή στον κλάδο των τροφίμων και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η διάκριση αυτή αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον στόχο του Διαγωνισμού: να μετατρέψει την ακαδημαϊκή γνώση σε καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις με πρακτική αξία. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο φετινός τελικός, ο οποίος ανέδειξε προτάσεις στους τομείς της υγείας, των ψηφιακών τεχνολογιών, του fintech και του τουρισμού. Το βραβείο των 3.000 ευρώ στον νικητή απένειμε η Βάσω Βλαχοπαναγιώτου, Head of People & Culture της SABO.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας Αρχιμήδης, με τη συμμετοχή 10 επιχειρηματικών ομάδων, οι οποίες προκρίθηκαν μεταξύ 22 επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι επιχειρηματικές ιδέες που διαγωνίστηκαν στον τελικό εστίασαν στους τομείς της υγείας, των ψηφιακών τεχνολογιών, του fintech και του τουρισμού.

Ο καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Αρχιμήδης, ανοίγοντας την εκδήλωση, υπογράμμισε ότι και ο φετινός Φοιτητικός Διαγωνισμός επιβεβαιώνει πως το Πανεπιστήμιο αποτελεί μια αστείρευτη δεξαμενή καινοτομίας. Τόνισε ότι κάθε νέα συμμετοχή μαρτυρά τη διαρκή αναζήτηση της γνώσης, αλλά και την αποφασιστικότητα των φοιτητών να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λύσεις με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στη συνέχεια ο καθηγητής Δημήτρης Καινούργιος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ, σημείωσε ότι η συνεχής ενίσχυση των δομών μεταφοράς τεχνολογίας και η υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στα θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αποτελούν σταθερούς πυλώνες της αναπτυξιακής πορείας του Ιδρύματος.

Τη 2η θέση, μαζί με το βραβείο των 2.000 ευρώ, κατέλαβε η επιχειρηματική ομάδα Offset, των Ιάσωνα Κουκουφιλίππου, Γιώργου Ζορπίδη και Γιάννη Κότσια, από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, ΤΠΕ και ΔΕΟ. Η ιδέα εστιάζει στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας σύνδεσης των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ΑΑΔΕ, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο και τις διαδικασίες διαβίβασης δεδομένων. Το βραβείο απένειμε ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας.

Την 3η θέση και το βραβείο των 1.000 ευρώ έλαβε η επιχειρηματική ιδέα WareSync του Χρήστου Τσίγκου, μεταπτυχιακού φοιτητή στο πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας – Fintech. Η ιδέα αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης αποθήκης, παραγγελιών, προμηθευτών και χρηματοοικονομικών λειτουργιών, ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το βραβείο απένειμε ο καθηγητής Δημήτρης Καινούργιος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετείχαν οι καθηγητές Αριστείδης Σάμιτας και Δημήτρης Καινούργιος, ο ομότιμος καθηγητής και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος της Μονάδας Αρχιμήδης, Νικόλαος Μυλωνάς, ο Γιώργος Νικολάου από το NBG Business Seeds, ο Κωνσταντίνος Νικολαΐδης από το Apeiron Ventures και ο Δημήτρης Ιακωβίδης από το Metavallon VC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ