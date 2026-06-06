Καλή παραγωγή, πιεσμένες τιμές σε ροδάκινα, κεράσια και βερίκοκα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή των πυρηνόκαρπων στις περισσότερες παραγωγικές περιοχές της χώρας, με εξαίρεση τις όψιμες και συνήθως ψυχρότερες ζώνες, όπου η διαδικασία θα ξεκινήσει αργότερα. Οι πρώιμες ποικιλίες έχουν ήδη ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο τους, ενώ αρκετοί παραγωγοί έχουν περάσει πλέον στις μεσοόψιμες ποικιλίες.

Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι όψιμοι παγετοί σε ορισμένες περιοχές, η γενική εικόνα της παραγωγής χαρακτηρίζεται θετική. Οι καλλιεργητές, ωστόσο, παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις καιρικές συνθήκες των επόμενων εβδομάδων, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό η τελική απόδοση των καλλιεργειών.

Την ίδια στιγμή, η φυτοπροστασία παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της φετινής περιόδου, ιδιαίτερα στις ροδακινιές, όπου η εμφάνιση ασθενειών και παραμορφώσεων καρπών προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς.

Βέροια: Η παραμόρφωση των καρπών στο επίκεντρο

Ο Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι η συγκομιδή σε ροδάκινα, βερίκοκα και νεκταρίνια βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σε περίπου δύο με τρεις εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει και η συλλογή του βιομηχανικού ροδάκινου, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταποιητικής περιόδου. Όπως σημειώνει, η φετινή χρονιά εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με την περσινή. Παρ’ όλα αυτά, «το βασικό πρόβλημα που απασχολεί τους παραγωγούς είναι η παραμόρφωση των καρπών του ροδάκινου, ένα φαινόμενο που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί ακόμη και στην εκρίζωση ολόκληρων οπωρώνων».

Ο ίδιος θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση των ποικιλιών αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον της καλλιέργειας, επισημαίνοντας όμως ότι «απαιτείται ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις».

Υψηλές οι τιμές στα πρώιμα

Σε ό,τι αφορά τις τιμές παραγωγού, αναφέρει ότι «τα νεκταρίνια διαμορφώνονται περίπου στα 1,20 ευρώ το κιλό, τα επιτραπέζια ροδάκινα στα 1,10 ευρώ και τα βερίκοκα από 1,15 έως 1,20 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα». Παρόμοια εικόνα μεταφέρει και ο Κώστας Μαρκοβίτης, παραγωγός από τον Άγιο Γεώργιο Βέροιας. Όπως υποστηρίζει, η φετινή χρονιά είναι συνολικά καλύτερη από την περσινή, αν και οι παγετοί επηρέασαν αρκετές περιοχές. Παράλληλα, κάνει λόγο για αυξημένα προβλήματα τόσο από τις παραμορφώσεις των καρπών όσο και από την εμφάνιση ξερών κλάδων στις ροδακινιές.

Ξάνθη: Θετικές προσδοκίες για το βερίκοκο

Στο Κουτσό Ξάνθης, ο παραγωγός Χρήστος Κούτρας καλλιεργεί περίπου 20 στρέμματα με βερίκοκα. Όπως αναφέρει, η εικόνα των βερίκοκων είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά και οι πρώτες συγκομιδές αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι κατά την προηγούμενη περίοδο οι τιμές ξεπέρασαν, κατά μέσο όρο, τα 1,50 ευρώ το κιλό, λόγω της περιορισμένης παραγωγής. Για τη φετινή χρονιά, ωστόσο, εκτιμά ότι «οι τιμές θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς η προσφορά εμφανίζεται αυξημένη». Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδεικνύει αφορά το νερό άρδευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αυξανόμενη αλατότητα δημιουργεί σταδιακά προβλήματα στις δενδρώδεις καλλιέργειες και αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα τα επόμενα χρόνια». Παράλληλα, επισημαίνει την έλλειψη εργατικών χεριών, πρόβλημα που επηρεάζει, πλέον, το σύνολο σχεδόν των αγροτικών περιοχών της χώρας και γίνεται ιδιαίτερα αισθητό κατά τη διάρκεια των συγκομιδών.

Λαμία: Ολοκληρώθηκε η συγκομιδή του πρώιμου κερασιού

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών κερασιάς στην περιοχή της Λαμίας, η οποία παραδοσιακά ανοίγει τον κύκλο της εμπορίας του προϊόντος σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο παραγωγός, Κώστας Μπολοκουτάς, από το Φραντζί Λαμίας δηλώνει ότι «η φετινή παραγωγή ήταν καλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά». Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν σχισίματα στους καρπούς, αυξάνοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος διαλογής.

Οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται από 0,80 έως 3,50 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποικιλία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά τις αποδόσεις, αναφέρει ότι οι παλαιότερες φυτεύσεις αποδίδουν από 500 έως 800 κιλά ανά στρέμμα, ενώ οι σύγχρονες, εντατικές φυτεύσεις μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τον 1 τόνο ανά στρέμμα. Παρά τα θετικά στοιχεία της χρονιάς, οι παραγωγοί εξακολουθούν να προβληματίζονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τη δυσκολία εξεύρεσης εργατών γης.

Αργολίδα: Καλή ποιότητα αλλά χαμηλότερες τιμές

Στην Αργολίδα, ο παραγωγός Τάσος Λέρμας περιγράφει μια χρονιά με καλή παραγωγή και ιδιαίτερα ικανοποιητική ποιότητα τόσο στα βερίκοκα όσο και στα ροδάκινα. Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται όταν η συζήτηση μεταφέρεται στις τιμές. Όπως υποστηρίζει, «οι φετινές τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την περσινή περίοδο. Τα βερίκοκα διαμορφώνονται στα 0,60-0,70 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι έφθαναν ακόμη και τα 1,30 ευρώ. Αντίστοιχα, τα ροδάκινα κινούνται στα 0,70-0,80 ευρώ το κιλό έναντι περίπου 1,20 ευρώ πέρυσι, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα νεκταρίνια».

Ο κ. Λέρμας επισημαίνει ότι οι νεότερες ποικιλίες βερικοκιάς εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην ασθένεια της «Σάρκας των καρπών», που υποβαθμίζει την ποιότητα του προϊόντος και κατ’ επέκταση την εμπορική του αξία. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τη στάση της μεταποιητικής βιομηχανίας, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές στις διαπραγματεύσεις για τις νέες τιμές, επικαλούμενες τα αποθέματα, που διατηρούν από την προηγούμενη χρονιά.

Οι ασθένειες και το ακτινίδιο αλλάζουν τις επιλογές των παραγωγών

Την ευρύτερη εικόνα της δενδροκομίας στην Κεντρική Μακεδονία περιγράφει ο γεωπόνος, Σάββας Παστόπουλος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος χαρακτηρίζει θετική τη φετινή πορεία της κερασοκαλλιέργειας τόσο στις πρώιμες όσο και στις όψιμες ποικιλίες.

Στον τομέα της φυτοπροστασίας, αναφέρει ότι «η Drosophila suzukii, ένα από τα σημαντικότερα έντομα-εχθρούς της κερασιάς, βρίσκεται μέχρι στιγμής υπό έλεγχο». Παράλληλα, σημειώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των παραγωγών για τις νέες αυτογόνιμες και μεγαλόκαρπες ποικιλίες κερασιάς.

Για τη βερικοκιά, επισημαίνει ότι η αυξημένη καρποφορία σε αρκετές περιοχές έχει προκαλέσει φαινόμενα μικροκαρπίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τη συνολική θετική εικόνα της καλλιέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις αλλαγές που παρατηρούνται στις επιλογές των παραγωγών. Όπως εξηγεί, μετά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για το ακτινίδιο, το βερίκοκο αποτελεί πλέον τη δεύτερη σημαντικότερη επιλογή, καθώς παρουσιάζει καλύτερες προοπτικές αγοράς και λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλες καλλιέργειες πυρηνόκαρπων.

Αντίθετα, στις ροδακινιές τα προβλήματα φυτοπροστασίας παραμένουν έντονα, ιδιαίτερα στις βιομηχανικές ποικιλίες, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και εντείνοντας την αβεβαιότητα για το μέλλον της καλλιέργειας. Κάνει αναφορά για την Diaporthe amygdali μια ασθένεια που προκαλεί την ξήρανση των βλαστών αφανίζοντας ακόμη και ολόκληρα κτήματα, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα πολλούς ροδακινοπαραγωγούς, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι και με το παραμορφωτικό άκαρι.