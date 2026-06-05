ΕΒΕΑ: Περιθώρια αναβάθμισης των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network Hellas, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, διοργάνωσαν, στις 2 Ιουνίου στο ΕΒΕΑ, «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις αναδιαμορφώνουν τις προτεραιότητες και τις ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές, η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Στόχος της ήταν η παροχή έγκυρης και πρακτικής πληροφόρησης για τη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στη δυναμική αγορά των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η ισχυρή οικονομική σύγκλιση των δύο χωρών, καθώς οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ κινούνται πλέον σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ανερχόμενες περίπου στα 2.4 δισ. ευρώ και αποτελώντας το 5% των συνολικών εξαγωγών της χώρας μας. Παράλληλα, ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου ξεπερνά πλέον τα 4.5 δισ. ευρώ, μια επίδοση που κατατάσσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους κορυφαίους εξαγωγικούς προορισμούς για την Ελλάδα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίδια στιγμή που το επενδυτικό ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι εμφανώς αυξημένο σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υποδομές, η εφοδιαστική αλυσίδα και η καινοτομία.

Ο κ. Βασίλης Ανδρικόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ, Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος & Υπεύθυνος Σχέσεων με τις ΗΠΑ, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως έναν διαχρονικό στρατηγικό και οικονομικό εταίρο της Ελλάδας. Υπογράμμισε ότι ως η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η αμερικανική αγορά αναζητά σταθερά προϊόντα με ποιότητα, αυθεντικότητα και καινοτομία — στοιχεία που διακρίνουν την ελληνική επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, προσδιόρισε τους κλάδους που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δίνοντας έμφαση στα τρόφιμα και ποτά με αιχμή τα ποιοτικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, στη μεταποίηση και τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής εξειδίκευσης, στη φαρμακοβιομηχανία και τα προϊόντα υγείας, καθώς και στη ναυτιλία και τις υπηρεσίες logistics. Ιδιαίτερη δυναμική εντοπίζεται, επίσης, στις τεχνολογίες πληροφορικής και τις ψηφιακές υπηρεσίες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις «πράσινες» τεχνολογίες, αλλά και στον τομέα του τουρισμού και του real estate, όπου καταγράφεται έντονο αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Aκόμη, ο κ. Ανδρικόπουλος επεσήμανε ότι η αγορά των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν στη σωστή κατανόηση των κανονιστικών και τελωνειακών απαιτήσεων, στην προσαρμογή των προϊόντων τους και τη δημιουργία ισχυρού brand identity, καθώς και στη διασφάλιση μιας σταθερής παρουσίας και αξιοπιστίας.

«Η επόμενη δεκαετία μπορεί να αποτελέσει περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης, τη στήριξη της ομογένειας και την αυξημένη γεωπολιτική σημασία της χώρας μας, το ζητούμενο πλέον είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε περισσότερες εξαγωγές, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες στρατηγικές συνεργασίες και περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, μπορούμε να πετύχουμε πολλά», κατέληξε ο κ. Ανδρικόπουλος.

Επιπλέον, χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Δημήτριος Καράμπαλης, Πρέσβης και Β’ Γενικός Διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο κ. Διονύσιος Πρωτοπαπάς, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β’ και Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ στην Ουάσιγκτων, ανέλυσε εκτενώς τα δεδομένα για την αγορά των ΗΠΑ. Τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και τον αντίκτυπο στις διμερείς εμπορικές & οικονομικές σχέσεις ανέλυσαν η κα Μαρία Φωκά και ο κ. Βασίλης Στελιανίδης, στελέχη της Β6 Διεύθυνσης Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.