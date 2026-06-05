Πελοπόννησος: Παγετός και απώλειες έριξαν τη σκιά τους τις «Ανοιχτές Πόρτες» των οινοποιείων

Τα σημάδια του παγετού δεν άφησαν πολλά περιθώρια στους οινοποιούς να απολαύσουν όσο θα ήθελαν τις φετινές «Ανοιχτές Πόρτες». Η Μπέτυ Βερβαινιώτη, οινολόγος και παραγωγός από το ομώνυμο οινοποιείο στη Μαντινεία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο πρόσφατος παγετός του Μαΐου στην Πελοπόννησο, με σχεδόν ολοκληρωτικές ζημιές στη Μαντινεία, δεν ήταν απλώς μια “κακή στιγμή”. Σε πολλές εκμεταλλεύσεις καταγράφονται περιπτώσεις ολικής απώλειας παραγωγής, με άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στο εισόδημα των αμπελουργών και στη λειτουργία των οινοποιείων. Οι συνέπειες, όμως, δεν μένουν στο αμπέλι· διαχέονται σε όλη την αλυσίδα αξίας του οίνου, επηρεάζοντας την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη διεθνή παρουσία των ελληνικών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ».

Με αυτά τα δεδομένα, αναφερόμενη στις «Ανοιχτές Πόρτες», επισήμανε ότι: «Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι “Ανοιχτές Πόρτες”, που τα οινοποιεία έχουν θεσπίσει κάθε χρόνο, δεν είναι μια εθιμοτυπική γιορτή. Είναι μια στρατηγική επιλογή προβολής, φιλοξενίας και άμεσης επαφής με το κοινό. Ενισχύουν τον οινοτουρισμό, χτίζουν εμπιστοσύνη και μετατρέπουν την ταυτότητα του τόπου σε αφήγηση που ταξιδεύει.

Υπάρχει ακόμη δρόμος για την εξωστρέφεια στο επιθυμητό επίπεδο; Ναι, υπό δύο προϋποθέσεις: άμεση και συντονισμένη διαχείριση —ταχεία εκτίμηση ζημιών, επιτάχυνση αποζημιώσεων και εργαλεία ρευστότητας— και στροφή από το “μετά την καταστροφή” σε μόνιμη πρόληψη και θωράκιση, με ανεμομίκτες, ηλεκτρικά θερμαντικά καλώδια και άλλα ενεργητικά μέτρα. Η εξωστρέφεια είναι εφικτή, αρκεί να στηριχθεί στην ανθεκτικότητα πριν από τον επόμενο παγετό».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Βλάχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Οινοποιών Νεμέας (Σ.Ο.Ν.), τόνισε ότι: «Είναι η τέταρτη χρονιά που μετράμε ζημιές και η μείωση της παραγωγής θα φτάσει το 45%. Τα οινοποιεία που κάνουν εξαγωγές θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τις “Ανοιχτές Πόρτες”, οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τους επισκέπτες και υπήρξε μείωση της επισκεψιμότητας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές».