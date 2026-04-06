Κανονικά οι επιδοτήσεις τη Μ. Πέμπτη για αγροτεμάχια με προβλήματα στο monitoring – Τι αναφέρει τροποποιητική απόφαση

Τη Μεγάλη Πέμπτη θα καταβληθούν κανονικά οι επιδοτήσεις, ύψους 200 εκατ. ευρώ περίπου, για τα αγροτεμάχια που παρουσίασαν προβλήματα στο σύστημα παρακολούθησης, είτε λόγω ετερογένειας, είτε λόγω μη επιλέξιμων στοιχείων, καθώς και για τα κοφτολίβαδα ή τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση όπου δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες κοπές, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση της απόφασης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τροποποίηση:

Ορισμός δηλωθέντων ζώων για το 2025:

Για τα αιγοπρόβατα, ως «δηλωθέντα ζώα» νοείται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου που καθορίζεται σύμφωνα με την κοινή απόφαση υπ’ αρ. 873/55993/20-05-2015, όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 3378/25-11-2025 (Β’ 6327).

Για τα βοοειδή, ως «δηλωθέντα ζώα» θεωρούνται τα ζώα που καταγράφονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ).

Απαλλαγή από κυρώσεις του άρθρου 9 για το 2025:

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις:

α) Αγροτεμαχίων που παρουσιάζουν ετερογένεια, μη επιλέξιμα στοιχεία, χέρσα εδάφη, αγροτεμάχια χωρίς δραστηριότητα αλλά με συνεχή βλάστηση, αγροτεμάχια με διαφορετική χρήση από τη δηλωθείσα, αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση ή κοφτολίβαδα χωρίς την απαιτούμενη άροση/κοπή.

β) Αγροτεμαχίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της κοινής απόφασης Α1068/12-3-2026 (Β’ 1448) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Τι αναφέρει η απόφαση:

Άρθρο ΜΟΝΟ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 519/135068/5.5.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στο άρθρο 33 της υπ’ αρ. 519/135068/5.5.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071) προστίθενται παρ. 3 και 4 ως εξής:

«3. Για το έτος ενίσχυσης 2025, για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 9 της παρούσας ως “δηλωθέντα ζώα” για τα αιγοπρόβατα νοείται ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου που ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 873/55993/20-05-2015 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας” (Β’ 942), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την υπ’ αρ. 3378/25-11-2025 (Β’ 6327) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τα Βοοειδή ως «δηλωθέντα ζώα» νοείται ο αριθμός των ζώων που καταγράφονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ).

4. Για το έτος ενίσχυσης 2025, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 9 της παρούσας σε περιπτώσεις:

α. Αγροτεμαχίων επί των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων και τα οποία παρουσιάζουν ετερογένεια ή στα οποία εντοπίζονται μη επιλέξιμα αστικά στοιχεία και χέρσα εδάφη ή αγροτεμαχίων χωρίς αγροτική δραστηριότητα με συνεχή και αμετάβλητη παρουσία βλάστησης ή αγροτεμαχίων στα οποία η χρήση γης είναι διαφορετική της δηλωθείσας ή αγροτεμαχίων δηλωμένων ως αγρανάπαυση ή κοφτολίβαδα, στα οποία δεν εντοπίστηκε η απαιτούμενη άροση/κοπή ή αγροτεμαχίων και

β. Αγροτεμαχίων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία Α1068/12-3-2026 (Β’ 1448) κοινής απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δε΄ίτε εδώ το ΦΕΚ