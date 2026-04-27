KANZI®: Νέα εποχή για την ελληνική μηλοπαραγωγή

Η ποικιλία μήλου KANZI εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική παραγωγή, με τη δημιουργία του Επίσημου Club Παραγωγών, ένα εγχείρημα που υλοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα. Καθοριστικό ρόλο έχει το φυτώριο της Emphyton, που παρήγαγε τα πρώτα φυτά.

Η σχετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2026 στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, με τη συμμετοχή της EFC ως Master License και της EMPHYTON ως Brand Ambassador.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ, Νίκος Κουτλιάμπας, τόνισε ότι το Club ενισχύει την εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, βασιζόμενο σε συλλογικές πρακτικές, κοινά πρωτόκολλα και ισχυρή εμπορική ταυτότητα για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Από την πλευρά της EMPHYTON, ο CEO Γιώργος Πουλτσίδης υπογράμμισε ότι το θεσμικό και καλλιεργητικό πλαίσιο διασφαλίζει αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ενιαία εμπορική ταυτότητα, ενώ η ένταξη της Ελλάδας στο διεθνές δίκτυο KANZI® ενισχύει την ανταγωνιστικότητα.

Στο Club εντάσσονται οι πρώτοι παραγωγοί: Παντελής Σέτινας (Άρνισσα), Κώστας Χαρακτσής (Μηλοχώρι Πτολεμαΐδας), Αθανάσιος Τσιόγκας (Δολίχη Ελασσόνας), Γιώργος και Αθανάσιος Δάγκας (Ζέρβη Πέλλας) και Κώστας Μπαμπαντζάνης (Πολυκάρπη Καστοριάς).

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί νέα εποχή για την καλλιέργεια KANZI® στην Ελλάδα, συνδυάζοντας συνεργασία, καινοτομία και ποιότητα.