Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Όχι» στον εμβολιασμό των ζώων λέει το ΥΠΑΑΤ

Τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να υπάρξει εμβολιασμός στα αιγοπρόβατα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς επιχείρησε να εξηγήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη βοήθεια επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Ελασσόνα.

Μετά το αίτημα της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, όπως διατυπώθηκε στη συνέλευση του Τυρνάβου, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, συγκάλεσε σύσκεψη, όπου συζητήθηκε το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για την απώλεια εισοδήματος, τα μέτρα βιοασφάλειας και ο πιθανός εμβολιασμός των αιγοπροβάτων.

«Οι κτηνοτρόφοι να ενημερώνουν άμεσα για κάθε ύποπτο κρούσμα»

«Τα μέτρα πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια, ώστε να εκριζώσουμε το νόσημα», τόνισε ο κ. Κέλλας, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και την ελληνική κτηνοτροφία, με αιχμή τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη φέτα. Κάλεσε, επίσης, τους κτηνοτρόφους να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε ύποπτο κρούσμα, επισημαίνοντας ότι η απόκρυψη περιστατικών οδηγεί σε διασπορά.

«Ο εμβολιασμός θέτει τη φέτα σε κίνδυνο»

«Ο εμβολιασμός δεν έχει να προσφέρει κάτι, αντίθετα θέτει την κτηνοτροφία και τη φέτα σε κίνδυνο», ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Ζώων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σπύρος Κρήτας, και ο Μανώλης Καλαϊτζάκης, καθηγητής Παθολογίας Μηρυκαστικών στο ΑΠΘ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις της γενικής διευθύντριας Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, Κατερίνας Μαρίνου, και της υπηρεσιακής υπαλλήλου, Ανθής Λάγιου. Από την πλευρά του, ο κ. Κέλλας δήλωσε κατηγορηματικά αρνητικός για τον εμβολιασμό, σημειώνοντας πως «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο, παρά μόνο η Τουρκία – με αποτυχημένα αποτελέσματα. Καταλαβαίνω την κόπωση, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη μία προσπάθεια. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση. Μαζί καταφέραμε τέλος Φεβρουαρίου να μην έχουμε κανένα κρούσμα. Στα μέσα Απριλίου χαλάρωσαν τα μέτρα και, με την κουρά των προβάτων, άρχισαν ξανά τα κρούσματα. Ο επόμενος μήνας, ο Σεπτέμβρης, είναι μήνας που δεν υπάρχει γαλακτοφορία, είναι περιορισμένες οι μετακινήσεις, είναι η κατάλληλη ώρα να το καταφέρουμε τώρα να εκριζώσουμε τη νόσο».

Αργούν οι πληρωμές

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κτηνοτροφία, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στις ενισχύσεις για τις ζωοτροφές, αλλά θα πληρωθούν άμεσα και πιο ενισχυμένες από τις αρχικές αποφάσεις, από τα 8 στα 14 ευρώ ανά ζώο για όσους έχουν πολλούς μήνες τα ζώα τους κλεισμένα στους στάβλους.

Την αντίδραση των κτηνοτρόφων προκάλεσε η τοποθέτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καϊμακάμη, ο οποίος ανέφερε ότι «στην καλύτερη περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου». Προφανώς, λόγω των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με τον Οργανισμό Πληρωμών.

Αγανακτισμένοι οι κτηνοτρόφοι

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, και ο αντιδήμαρχος Ελασσόνας και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας, Νίκος Παλάσκας, αναφέρθηκαν στα αισθήματα αγανάκτησης, προβληματισμού και θυμού που επικρατούν στις τάξεις των κτηνοτρόφων και στον κίνδυνο που ελλοχεύει για το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα. «Το υπουργείο να βάλει το χέρι στην τσέπη, ώστε οι κτηνοτρόφοι να κλείσουν στα μαντριά τους τα πρόβατα, να γίνουν απολυμάνσεις και όταν έρχεται φορτηγό για ζωοτροφή να απολυμαίνεται αμέσως», δήλωσαν.

Παράσταση διαμαρτυρίας

Την ίδια ώρα, παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από την αίθουσα «Φαρμάκη» κτηνοτρόφοι της περιοχής, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα των αγροκτηνοτροφικών συλλόγων της επαρχίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «έπρεπε να σκάσει κρούσμα στην περιοχή της Ελασσόνας για να ταρακουνηθούν οι υπεύθυνοι και να εξαγγείλουν ημίμετρα. Η πολιτική της εκρίζωσης, που ευαγγελίζονταν υπουργοί και τοπικοί παράγοντες, ρίζωσε την ευλογιά σε όλη τη χώρα και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα κάγκελα. Η Ελασσόνα απειλείται με οικονομικό αφανισμό και τα μέτρα που εξαγγέλλονται δεν κάνουν ούτε για ασπιρίνες».

Τέλος, οι κτηνοτρόφοι προσθέτουν ότι «η κατάσταση ξεφεύγει από απλές αστοχίες και οδηγείται σε εγκληματική αδιαφορία, αφού ενάμιση χρόνο τώρα οι επιλογές των κυβερνώντων μόνο εφησυχασμό πρότειναν, αφού ούτε τα μέτρα για την προέλευση δεν απέφεραν περιορισμό της νόσου. Απεναντίας, πιπίλιζαν την καραμέλα για το εθνικό προϊόν και την υπευθυνότητα που απαιτούνταν, τόσο υπεύθυνοι, που γέμισε η χώρα [ευλογιά]. Οι αγροκτηνοτρόφοι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και θα διεκδικήσουμε όλα όσα χρειάζονται για να σωθεί η παραγωγή μας και να διασφαλιστεί η παραμονή μας στη γη και στα κοπάδια μας».

ΣΕΚ: «Έχουμε παραθέσει στοιχεία από χώρες όπου λειτούργησε ο εμβολιασμός»

«Κατά την άποψη του ΥΠΑΑΤ, δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε τα ζώα για διάφορους λόγους: Δεν λειτουργεί, δεν έχουν προσωπικό, δεν είναι εύκολο, δεν θα βοηθήσει κ.λπ. Τους αναφέραμε χώρες όπου λειτούργησε ο εμβολιασμός, αλλά δεν το γνώριζαν και είναι πρόθυμοι να δουν τα στοιχεία», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος στον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ). Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι «ο μόνος θεσμός που επέμεινε για το εμβόλιο ήταν ο ΣΕΚ», διευκρινίζοντας ότι «έγινε μια απλή αναφορά από την Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας για το ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και ίσως πρέπει να σκεφτούμε τον εμβολιασμό…».Κάλεσμα Κουρέτα στο ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το πετυχημένο μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο.

Κάλεσμα Κουρέτα στο ΥΠΑΑΤ να υιοθετήσει το πετυχημένο μοντέλο του μοριακού ελέγχου στο σάλιο

«Η επιλογή της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει τη διενέργεια μοριακού ελέγχου στο σάλιο των αιγοπροβάτων, προκειμένου να βρίσκεται μπροστά από τη νόσο αρκετές μέρες πριν, δικαιώθηκε, όπως δείχνει η μείωση των κρουσμάτων στη Θεσσαλία. Καλώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να υιοθετήσει αυτό το πετυχημένο μοντέλο που εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά την επικράτεια, για να μπει ένας φραγμός στην ευλογιά».

Αυτά δήλωσε, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο διοικητήριο της περιφέρειας στη Λάρισα στις 26 Αυγούστου, ο περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος όταν ξεκίνησε περί τα μέσα Ιουλίου η διενέργεια των μοριακών ελέγχων στο σάλιο των αιγοπροβάτων για την αναχαίτιση των κρουσμάτων της ευλογιάς, είχε δηλώσει ότι σε έναν μήνα περίπου θα γνωρίζει αν η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσματική. Σήμερα, τα νούμερα τον δικαιώνουν.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Δημήτρης Κουρέτας, «τα 4.000 δείγματα που πήραμε με το σάλιο μάς βοήθησαν να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τη νόσο κι έτσι τις τελευταίες μέρες τα κρούσματα μειώθηκαν εντυπωσιακά. Όταν βρίσκαμε μία θετική εκτροφή, αποκλείαμε το ζώο από το να δίνει γάλα. Άρα, ο γαλατάς δεν πήγαινε να πάρει γάλα, οπότε αυτός έβγαινε από το σύστημα. Αν, ωστόσο, εμείς δεν κάναμε τα απαραίτητα, ο άνθρωπος δεν θα το γνώριζε και θα έπαιρνε γάλα κανονικά και έτσι ο ιός θα μεταφερόταν συνεχώς.

Επί της ουσίας, με το να ρίχνουμε τα θετικά κρούσματα, σπάει ο φαύλος κύκλος της ευλογιάς. Κι αν συνεχίσουμε έτσι, σε 15 μέρες θα έχουμε πολύ λιγότερα. Απλή σκέψη, ό,τι κάναμε και στον κορωνοϊό. Το μοντέλο αυτό πρέπει να το υιοθετήσει το υπουργείο και να το διαδώσει σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ώστε σε δύο μήνες περίπου να μπορούμε να φύγουμε από την ευλογιά.

Είμαστε η μόνη περιφέρεια που το κάνει ανά την επικράτεια και, μάλιστα, με δικούς μας πόρους. Καλώ το ΥΠΑΑΤ να δημιουργήσει μία επιτροπή από επιστήμονες, η οποία θα ενημερώνει καθημερινά για την πορεία των κρουσμάτων της ευλογιάς, όπως γινόταν την περίοδο της Covid-19», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απολογισμός

Σημειώνεται ότι από την πρώτη εμφάνιση των εστιών της ευλογιάς στη Μαγνησία τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και την Παρασκευή 22 Αυγούστου, συνολικά στη Θεσσαλία υπάρχουν 253 θετικές εστίες, οι οποίες αφορούν 376 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή 376 διαφορετικούς κωδικούς, και έχουν θανατωθεί για την ευλογιά συνολικά 94.633 ζώα. Όσον αφορά τη Λάρισα, ο αριθμός αυτών ανέρχεται στα 62.403, 27.098 στη Μαγνησία, 3.323 στα Τρίκαλα και 1.809 στην Καρδίτσα».

Κόκκαλης σε Τσιάρα: «Συναγερμός στην κτηνοτροφία – 837 εστίες ευλογιάς, 225.000 ζώα θανατωμένα»

Με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης, περιγράφει με δραματικούς αριθμούς την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κτηνοτροφία. Στην ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει τους κτηνοτρόφους «στην τύχη τους», τη στιγμή που η ζωονόσος της ευλογιάς σαρώνει τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε, από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Αύγουστο του 2025 έχουν καταγραφεί 837 εστίες ευλογιάς και έχουν θανατωθεί πάνω από 225.000 αιγοπρόβατα. Μάλιστα, σχεδόν το 40% αυτών –περίπου 90.000 ζώα– θανατώθηκε μόνο τον τελευταίο μήνα, γεγονός που αποτυπώνει την εκρηκτική έξαρση της νόσου. Ο κ. Κόκκαλης ζητά άμεσες απαντήσεις από τον υπουργό:

Ποια είναι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης;

Προτίθεται η κυβέρνηση να αποζημιώσει για την αγορά απολυμαντικών, την απώλεια γάλακτος και εισοδήματος, αλλά και την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου; Και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Η αγωνία είναι έκδηλη: Εάν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας κινδυνεύει με πλήρη κατάρρευση.

Λιβάδι Ελασσόνας

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν οι κτηνοτρόφοι του Λιβαδίου Ελασσόνας, δεν υπήρξε από τους αρμοδίους καμία επίσημη επιστημονική ενημέρωση για την ευλογιά, με αποτέλεσμα ο τοπικός σύλλογος να αναγκαστεί να απευθυνθεί πρόσφατα σε ιδιώτη κτηνίατρο για βασικές πληροφορίες σχετικά με τη νόσο και την αντιμετώπισή της (σ.σ. ακολούθησε η σύσκεψη στην Ελασσόνα υπό τον κ. Κέλλα, με τη συμμετοχή επιστημόνων).

Οι κτηνοτρόφοι επεσήμαναν ότι το Λιβάδι, με τα 60.000 αιγοπρόβατα και την παραγωγή 20 εκατ. κιλών γάλακτος ετησίως, κινδυνεύει με ολοκληρωτικό αφανισμό, αν τυχόν η νόσος εξαπλωθεί στο χωριό, καθώς ήδη, δυστυχώς, υπάρχουν κρούσματα και στην περιοχή της Ελασσόνας.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν:

Άμεσα και ειδικά μέτρα για το Λιβάδι, με έκτακτο σχέδιο δράσης για την προφύλαξη του χωριού.

Μόνιμο κτηνιατρικό κλιμάκιο στην περιοχή.

Επέκταση ψεκασμών και απολυμάνσεων σε όλο το χωριό, σε εισόδους και εξόδους, καθώς και στα μεταφερόμενα μηχανήματα, με κάλυψη του κόστους από το κράτος.

Επανεξέταση από το αρμόδιο υπουργείο του απαρχαιωμένου πρωτοκόλλου δήθεν «εκρίζωσης της νόσου», καθώς οι σημερινές πρακτικές έχουν εμφανώς αποτύχει.

Διερεύνηση των καταγγελιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σχέση του εμβολίου με την καταμέτρηση των ζώων.

Διαστάσεις παίρνει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα Η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται με ανησυχητική ταχύτητα στη Δυτική Αχαΐα, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να έχουν εντοπιστεί σε 35 εκτροφές μέχρι σήμερα και τον αριθμό των θανατωμένων ζώων να ξεπερνά ήδη τα 1.800. Οι Αρχές προειδοποιούν πως μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι απώλειες ενδέχεται να αγγίξουν τις 4.000, ενώ νέα κρούσματα επιβεβαιώνονται σε Λάππα, Καλαμάκι και Σαγαίικα. Το πρόβλημα έχει ξεφύγει από τα όρια της Λακκόπετρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα, με την οποία καθιστά αναγκαία την απόλυτη συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων και των μέτρων βιοπροφύλαξης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Η ανακοίνωση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η διασπορά που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα του μεγάλου χρονικού διαστήματος που το νόσημα ενδημούσε στην περιοχή της Λακκόπετρας, χωρίς να έχει υπάρξει καμία σχετική ενημέρωση». Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, οι θανατώσεις γίνονται επί τόπου, στο σημείο εντοπισμού των κρουσμάτων και, στη συνέχεια, εταιρεία που έχει σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μεταφέρει τα νεκρά αιγοπρόβατα σε ειδική εγκατάσταση με υψικάμινο στην Αττική, εκεί όπου γίνεται η καύση. «Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Οι 15 από τις 22 κτηνοτροφικές μονάδες της Λακκόπετρας έχουν αδειάσει. Το πλήγμα είναι τεράστιο και οι μεγαλύτερες συνέπειες θα φανούν μακροπρόθεσμα, καθώς τα ζώα θα προσέφεραν πολλά περισσότερα πράγματα σε βάθος χρόνου, όπως π.χ. το γάλα τους». Αυτό ήταν το σχόλιο σε τοπική εφημερίδα του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας της Λακκόπετρας, Γιώργου Ντεντόπουλου, ο οποίος θεωρεί ότι το οικονομικό αποτύπωμα του εν λόγω φαινομένου θα είναι πολύ άσχημο για την ευρύτερη περιοχή. Και καταλήγει: «Οι στάβλοι είναι ερειπωμένοι. Γίνονται απολυμάνσεις, αλλά η γενικότερη εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Καλώ τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά και με υπευθυνότητα όλα τα μέτρα ασφαλείας. Όλοι εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει όταν έρθει η ώρα για τις αποζημιώσεις, όμως αυτήν τη στιγμή προέχει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Αίτημα Θεσσαλών παραγωγών για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Επιμένουν σε εμβολιασμό των κοπαδιών και οικονομική ενίσχυση λόγω ευλογιάς

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξει πραγματική στήριξη και προοπτική για την ελληνική κτηνοτροφία, απαιτεί η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, με αφορμή το πρόβλημα της θανάτωσης χιλιάδων ζώων από την ευλογιά.

«Το μέλλον μας δεν μπορεί να περιμένει», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε μετά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον Τύρναβο την Τρίτη (26/8), όπου κυριάρχησαν η οργή για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ο πόνος για τα ζώα που χάνονται και η αβεβαιότητα για το μέλλον του κλάδου. Η συμμετοχή ήταν μαζική, με κτηνοτρόφους από κάθε γωνιά της Θεσσαλίας να γεμίζουν την αίθουσα και να μοιράζονται τις αγωνίες τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρη Μπαλούκα, «το γεγονός ότι για πρώτη φορά γέμισε από κτηνοτρόφους το θέατρο “Μαξίμ” στον Τύρναβο δείχνει το μέγεθος του προβλήματος». Οι κτηνοτρόφοι αναφέρθηκαν και στη δραματική έλλειψη ρευστότητας στον κλάδο, εξαιτίας της καθυστέρησης στην πληρωμή αποζημιώσεων για ζωοτροφές.

Τεταμένο το κλίμα στη γενική συνέλευση του Τυρνάβου

Η γενική συνέλευση εξελίχθηκε σε μια δυναμική διαμαρτυρία, με τους κτηνοτρόφους να στέλνουν το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να μείνουν θεατές στην καταστροφή του κλάδου τους. Το κλίμα, μάλιστα, ήταν τεταμένο, με κάποιους να χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητους τους κυβερνητικούς βουλευτές, εξαιτίας της ολιγωρίας που επέδειξε το ΥΠΑΑΤ στο θέμα.

Άλλοι αναφέρθηκαν στην τιμή του γάλακτος σε περίπτωση που το εμβόλιο ρίξει την αξία του: «Εμείς αποφασίζουμε την τιμή. Αν θέλουν, θα το πάρουν 2 ευρώ, αλλιώς θα το πετάξουμε», δήλωσε παριστάμενος κτηνοτρόφος, εισπράττοντας το παρατεταμένο χειροκρότημα των συναδέλφων του. Την ανησυχία ενίσχυσε και η παρέμβαση ιδιώτη κτηνιάτρου, ο οποίος χαρακτήρισε την ευλογιά «τεράστια απειλή» και επεσήμανε ότι ο τρόπος μετάδοσης παραμένει ασαφής, πιθανώς ακόμη και μέσω κουνουπιών. «Η κτηνοτροφία καταστρέφεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Σε λίγο τα τυροκομεία δεν θα έχουν γάλα για να παράγουν φέτα», τόνισε με έμφαση ο κ. Μπαλούκας, προσθέτοντας ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, εφόσον δεν δοθούν άμεσες λύσεις.

Ως μοναδική λύση, για να σωθεί η κατάσταση, προβάλλει, πλέον, το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των προβάτων. Με ομόφωνη απόφαση, οι κτηνοτρόφοι ψήφισαν τρία βασικά αιτήματα:

Πλήρη εμβολιασμό των κοπαδιών, ώστε να σταματήσει η θανάτωση των ζώων.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό πριν από τη ΔΕΘ. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ειπώθηκε, οι ίδιοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της Έκθεσης για διαμαρτυρία.

Στήριξη και αποζημιώσεις για την απώλεια εισοδήματος.

ΠΑΣΟΚ: «Εγκληματική ανικανότητα της κυβέρνησης» Καυστική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, με αφορμή τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της ευλογιάς στην ελληνική κτηνοτροφία. Σε αυτήν, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στον αφανισμό», τονίζοντας ότι «επί 16 μήνες η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα». Όπως υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, η εξέλιξη αυτή «προκαλεί τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οικονομική ασφυξία στους παραγωγούς και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή φέτας – ενός εθνικού προϊόντος ΠΟΠ με υψηλή εξαγωγική αξία». Επιπλέον, τονίζεται ότι η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει δράση, «επιδεικνύει εγκληματική αδράνεια και ανικανότητα. Δεν ασχολείται σοβαρά και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ανάσχεσης και εκρίζωσης της νόσου. Η κτηνιατρική βάση δεδομένων δεν λειτουργεί αξιόπιστα, καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθηση νοσημάτων επείγουσας παρέμβασης. Οι έλεγχοι στη διακίνηση ζώων και ζωοτροφών είναι ανεπαρκείς. Οι αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους είναι καθυστερημένες και ανεπαρκείς. Η κτηνιατρική υποδομή της χώρας, υποστελεχωμένη με ευθύνη της κυβέρνησης, αποδεικνύεται επίσης ανεπαρκής, με καθυστερημένες παρεμβάσεις και ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου». Αιτήματα Ακόμη, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διατυπώνει έξι ρητές απαιτήσεις, καλώντας την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα για να υλοποιήσει τα δέοντα: Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση της ευλογιάς.

Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα.

Αξιόπιστη παρακολούθηση και καταγραφή των μετακινήσεων ζώων.

Άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.

Στήριξη των κτηνοτρόφων για την ανασύσταση των μονάδων τους.

Διασφάλιση της παραγωγής φέτας και της εξαγωγικής της δυναμικής. «Η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο και πρέπει επιτέλους να αναληφθεί!» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΕΒΓΑΠ: «Πολλοί δεν υπακούν στους κανόνες»

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) «για την ανεξέλεγκτη διάδοση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων» στη χώρα μας. Την ίδια ώρα, όπως σημειώνεται, υπονομεύεται η παραγωγή της πρώτης ύλης και επαγωγικά η παραγωγή του εθνικού προϊόντος, της φέτας, του οποίου η εξαγωγική δυναμική ήταν μέχρι πρόσφατα σε εξαιρετικά επίπεδα. «Την ευθύνη για αυτό το κατάντημα, στην κυριολεξία, φέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ανεξέλεγκτη διακίνηση ζώων, ζωοτροφών, σφαγίων και, γενικότερα, όλων των μέσων μεταφοράς του κινδύνου, δηλαδή του ιού της νόσου, χωρίς να υπακούν στους αυστηρούς, αλλά και αυτονόητους κανόνες πρόληψης», αναφέρει ο ΣΕΒΓΑΠ και συμπληρώνει: «Η απαράδεκτη αυτή πρακτική, που σήμερα υπονομεύει το μέλλον της κτηνοτροφίας και της παραγωγής σημαντικότατων προϊόντων, δεν έχει έρεισμα μόνο στους παρανομούντες, αλλά και στις τοπικές αρχές. Ξεκινώντας από τους δήμους, έχουμε το ανήκουστο και απαράδεκτο φαινόμενο οι περισσότεροι δήμοι να αρνούνται να υποδείξουν σημεία ταφής των θανατωμένων ζώων, καθότι ο όγκος τους έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη δυνατότητα μεταφοράς και διαχείρισής τους ως ζωικών υποπροϊόντων. Αποτέλεσμα είναι νεκρά ή θανατωμένα ζώα να μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα χωράφια και με τα αδέσποτα σκυλιά να μεταδίδουν την ασθένεια στην κυριολεξία παντού».

«Δεν έχει τιμωρηθεί κανείς»

Επίσης, σημειώνει ότι «από την πλευρά των ελεγκτικών αρχών, που ανήκουν στην περιφέρεια και που θεωρητικά έχουν την κύρια ευθύνη της μη εκτροπής όλων των εμπλεκομένων από τους κανόνες πρόληψης που έχουν εκδοθεί, δυστυχώς κανένας από τους υπαιτίους δεν έχει τιμωρηθεί αυστηρά, έτσι ώστε να αποτελέσει αυτό ικανό και αναγκαίο λόγο αποτροπής για τους υπολοίπους και, μάλιστα, από την πρώτη στιγμή. Αντιθέτως, εδώ και έναν χρόνο σχεδόν, οι απολύτως ατιμώρητες αυτές ενέργειες έγιναν καθημερινή πρακτική, διαδίδοντας τη νόσο προς κάθε κατεύθυνση. Σήμερα, που είναι ήδη αργά, οι περιφέρειες επικαλούνται την έλλειψη προσωπικού, όταν οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά ότι η περιφρούρηση δεν επιτυγχάνεται με τους συχνούς ελέγχους, αλλά με τον αυτοέλεγχο λόγω φόβου μιας αυστηρότατης τιμωρίας».

Σύμφωνα με τον ΣΕΒΓΑΠ, «οι ενέργειες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπολείπονται κατά πολύ των απολύτως βασικών, όπως είναι η έκδοση και η εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια σαφούς νομοθετικής υποχρέωσης για εγκατάσταση σε όλες ανεξαιρέτως τις κτηνοτροφικές μονάδες κατάλληλου εξοπλισμού, αλλά και πρακτικών βιοασφάλειας (πολύ πριν μας “επισκεφθούν” οι ζωονόσοι). Επίσης, δεν μπόρεσε να συμβάλει στον συντονισμό των δράσεων των περιφερειών και των δήμων, αλλά υπό την ανοχή του εκδίδονταν αποφάσεις παρέκκλισης των κανόνων περιφρούρησης και περιορισμού της νόσου, ενδίδοντας σε τοπικές πιέσεις κτηνοτρόφων η παραγωγών ζωοτροφών».

Ο ΣΕΒΓΑΠ ζητά από τις περιφέρειες και τις ελεγκτικές τους αρχές, τους δήμους, καθώς και το υπουργείο να ενεργήσουν κατάλληλα, όπως προαναφέρθηκε, από το δικό τους πεδίο ευθύνης, «για να αποφύγουμε την περαιτέρω δραματική διάδοση της νόσου (αν δεν είναι ήδη αργά) ή τη λύση του εμβολιασμού (που ορισμένοι απερίσκεπτα φλερτάρουν) και στην οποία θα οδηγηθούμε υποχρεωτικά αν συνεχίσουμε να αδιαφορούμε, που θα έχει δραματικές επιπτώσεις όχι μόνο στην κτηνοτροφία, αλλά και στην οικονομία της χώρας μας γενικότερα».