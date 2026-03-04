SustainAxiS: Η βιωσιμότητα ως μετρήσιμο επιχειρηματικό εργαλείο για τις ΜμΕ

Σε μια περίοδο όπου η βιωσιμότητα μετατρέπεται από ηθική επιλογή σε στρατηγική αναγκαιότητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις προσδοκίες των καταναλωτών και τα περιορισμένα τους μέσα. Αν και η δημόσια συζήτηση γύρω από την «πράσινη» μετάβαση είναι έντονη, στην πράξη πολλές ΜμΕ δυσκολεύονται να βρουν απλές, οικονομικά προσιτές και εφαρμόσιμες λύσεις που να ενσωματώνονται ομαλά στην καθημερινή τους λειτουργία.

Μέσα σε αυτό το κενό τοποθετείται η SustainAxis, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να μεταφράσει τη βιωσιμότητα από θεωρητικό αφήγημα σε πρακτικό επιχειρηματικό εργαλείο. Η Ελένη Ντζουμάνη, ο Μιχάλης Νατσίκου και ο Παντελής Σταυρόπουλος βρίσκονται πίσω από τη συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα η οποία ήταν ανάμεσα σε εκείνες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό καινοτομίας του GrowHive, του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ποιο κενό στην αγορά ήρθε να καλύψει η SustainAxis και ποιους κλάδους ΜμΕ εξυπηρετεί;

Η SustainAxiS δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ανάμεσα στη θεωρητική συζήτηση γύρω από τη βιωσιμότητα και στην πραγματική καθημερινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρότι οι ΜμΕ θέλουν να γίνουν πιο «πράσινες», συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε απλές, προσιτές και εφαρμόσιμες λύσεις. Η SustainAxis λειτουργεί ως ο συνδετικός άξονας που μεταφράζει τη βιωσιμότητα σε πρακτικό επιχειρηματικό εργαλείο, με δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των εν λόγω επιχειρήσεων. Εστιάζουμε κυρίως στις ΜμΕ της εστίασης, όπως καφετέριες, juice bars και μικρά καταστήματα τροφίμων, ενώ παράλληλα στοχεύουμε να συνεργαστούμε με δήμους και τοπικούς φορείς για τη δημιουργία κυκλικών οικοσυστημάτων όπου τα απόβλητα μετατρέπονται σε αξία.

Τι κάνει τη SustainAxis «ιδιαίτερα καινοτόμα» σε σχέση με την παραδοσιακή συμβουλευτική;

Η καινοτομία δεν βρίσκεται σε περίπλοκα μοντέλα ή θεωρητικές εκθέσεις, αλλά στον τρόπο που μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε πράξη. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή συμβουλευτική, που συχνά περιορίζεται σε αναλύσεις και προτάσεις, η SustainAxis συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή των λύσεων. Δεν λειτουργούμε απλώς ως σύμβουλοι, αλλά ως συνδετικός κρίκος: ενώνουμε επιχειρήσεις, δήμους και παραγωγούς σε κυκλικά οικοσυστήματα, όπου τα απόβλητα μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και επιστρέφουν στην αγορά ως αξία. Παράλληλα, χρησιμοποιούμε μετρήσιμους δείκτες, ώστε κάθε επιχείρηση να βλέπει απτά αποτελέσματα, όχι απλώς «πράσινες» υποσχέσεις. Με λίγα λόγια, η SustainAxis είναι καινοτόμα γιατί μεταφέρει τη βιωσιμότητα από το χαρτί στην καθημερινή λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Τι είδους πρακτικές βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας μπορούν να ενσωματώσουν οι ΜμΕ μέσω της υποστήριξής σας και πώς μετράτε και τεκμηριώνετε τον αντίκτυπο των παρεμβάσεών σας;

Μέσα από την υποστήριξη της SustainAxis, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν πρακτικές βιωσιμότητας που είναι απλές, εφαρμόσιμες και προσαρμοσμένες στην καθημερινή τους λειτουργία. Ενδεικτικά, αυτό περιλαμβάνει τη μείωση και ορθή διαχείριση αποβλήτων, την κυκλική αξιοποίηση υπολειμμάτων – όπως ο καφές στην εστίαση – τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και πιο υπεύθυνες επιλογές σε πρώτες ύλες και προμηθευτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρακτικές κυκλικής οικονομίας, όπου τα απόβλητα μιας επιχείρησης δεν αντιμετωπίζονται ως κόστος, αλλά ως πόρος που επανεντάσσεται σε ένα τοπικό παραγωγικό κύκλωμα, δημιουργώντας περιβαλλοντική αλλά και οικονομική αξία. Ο αντίκτυπος των παρεμβάσεών μας μετριέται και τεκμηριώνεται με συγκεκριμένους δείκτες, όπως η μείωση απορριμμάτων, η εξοικονόμηση πόρων και η συμμετοχή σε κυκλικά δίκτυα. Κάθε επιχείρηση λαμβάνει μετρήσιμα στοιχεία και συγκριτικά δεδομένα πριν και μετά την εφαρμογή, ώστε η βιωσιμότητα να αποδεικνύεται με αποτελέσματα και όχι απλώς με προθέσεις.

Πώς αλλάζει η ζήτηση για υπηρεσίες βιωσιμότητας από τις ελληνικές ΜμΕ τα τελευταία χρόνια και πόσο έτοιμες είναι να επενδύσουν σε πρακτικές βιωσιμότητας;

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για υπηρεσίες βιωσιμότητας από τις ελληνικές ΜμΕ αυξάνεται, κυρίως λόγω της αλλαγής στη συμπεριφορά του κοινού. Οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο επιχειρήσεις με «πράσινη» ταυτότητα και υπεύθυνες πρακτικές, γεγονός που ωθεί τις μικρές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν. Οι ΜμΕ δείχνουν, πλέον, μεγαλύτερη ωριμότητα και διάθεση να επενδύσουν σε βιώσιμες λύσεις, ειδικά όταν αυτές συνδέονται με εξοικονόμηση κόστους, ενίσχυση της εικόνας τους και διαφοροποίηση στην αγορά. Αυτό που αναζητούν δεν είναι σύνθετα ή ακριβά μοντέλα, αλλά πρακτικές, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις με ορατό αποτέλεσμα. Η βιωσιμότητα, λοιπόν, μετατρέπεται σταδιακά από «τάση» σε ουσιαστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική σας ιδέα και πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος της συμβουλευτικής τα επόμενα χρόνια;

Η SustainAxis βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με τη βασική ιδέα και τη μεθοδολογία ήδη δομημένες και το επόμενο βήμα να είναι η υλοποίηση μέσα από πιλοτικές συνεργασίες. Αυτή την περίοδο περνάμε από τον σχεδιασμό στην πράξη. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι ο ρόλος της συμβουλευτικής εξελίσσεται από καθαρά θεωρητικός σε πιο πρακτικός και συνεργατικός. Οι επιχειρήσεις αναζητούν, πλέον, συνοδοιπόρους που δεν προτείνουν απλώς λύσεις, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.