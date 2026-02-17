Καρπούζι: Οι καθυστερήσεις στις φυτεύσεις αλλάζουν τον προγραμματισμό

Ανάλογα με την περιοχή και τον τρόπο καλλιέργειας του καρπουζιού διαφοροποιείται ο προγραμματισμός, αλλά και η έως τώρα εξέλιξη των φυτεύσεων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, σημαντικά προβλήματα στον προγραμματισμό αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί καρπουζιού στις νότιες περιοχές, όπου οι φυτεύσεις πραγματοποιούνται σε χαμηλά τολ.

Οι μεγάλες ποσότητες βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στις περιοχές αυτές, δυσχεραίνουν την προετοιμασία των χωραφιών, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται ο αρχικός προγραμματισμός. Σύμφωνα με τον Γιώργο Σεληγκούνα, παραγωγό από το Μακρυχώρι Λάρισας, μέχρι στιγμής έχουν φυτευτεί μόνο λίγα στρέμματα στην περιοχή του. Όπως σημειώνει, «κανονικά αυτή την περίοδο θα έπρεπε να έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες έχουν μεταθέσει σημαντικά το χρονοδιάγραμμα».

Ο κορεσμός των εδαφών από τις μεγάλες ποσότητες νερού δεν επιτρέπει την προετοιμασία των χωραφιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους παραγωγούς. Παράλληλα, τονίζει ότι από αυτόν τον προγραμματισμό εξαρτάται ολόκληρη η παραγωγική αλυσίδα. «Τα σπορόφυτα είναι ήδη έτοιμα, αλλά δεν μπορούν να φυτευτούν εγκαίρως, ενώ προβλήματα προκύπτουν και με τους εργάτες γης, καθώς οι μετακλητοί ολοκληρώνουν το τρίμηνο εργασίας τους και ενδέχεται να παρουσιαστούν ελλείψεις το επόμενο διάστημα».

Η κατάσταση, όπως υποστηρίζει, δυσκολεύει μέρα με τη μέρα, ενώ, αν οι φυτεύσεις πραγματοποιηθούν όλες μαζί αργότερα, υπάρχει κίνδυνος να προκύψει πρόβλημα από τη συγκέντρωση μεγάλης παραγωγής σε μικρό χρονικό διάστημα. Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος των εισροών, το οποίο, σε συνδυασμό με τα εργατικά, δημιουργεί έντονη ανησυχία για το επόμενο διάστημα.

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες καρπουζιού σε θερμοκήπια ψυχρού τύπου, η έως τώρα εξέλιξη από τη φύτευση δεν ευνοεί σημαντικά την παραγωγή. Όπως επισημαίνει ο Σωτήρης Κακαλέτρης, παραγωγός καρπουζιών από τη Γαστούνη, «ο καιρός δεν ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών, καθώς παρατηρείται σημαντική έλλειψη ηλιοφάνειας».

Οι φυτεύσεις έχουν ολοκληρωθεί εδώ και περίπου έναν μήνα, ωστόσο η πρόοδος των φυτών δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαν οι παραγωγοί. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι καλλιέργειες καρπουζιού αυξάνονται σταθερά χρόνο με τον χρόνο, αν και η καλλιέργεια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Η συγκομιδή των καρπών ξεκινά στα τέλη Απριλίου και διαρκεί περίπου 25 ημέρες, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Οι τιμές της περσινής περιόδου κυμάνθηκαν από 40 έως 70 λεπτά το κιλό, με στρεμματικές αποδόσεις από 5 έως 6 τόνους. Οι παραγωγοί στρέφονται κυρίως σε ποικιλίες μεσαίου βάρους, από 4 έως 8 κιλά ανά καρπό.

Δύσκολη η χρονιά που πέρασε

Ως καλλιέργεια με μεγάλο ρίσκο χαρακτηρίζει το καρπούζι ο Χρήστος Παπανικολάου, παραγωγός από τα Φάρσαλα. Όπως υποστηρίζει, την περσινή χρονιά οι τιμές κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, από 10 έως 12 λεπτά το κιλό, με σημαντικές ποσότητες να παραμένουν αδιάθετες στα χωράφια. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι πολυήμερες απεργίες στα πλοία, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της παραγωγής να μην μπορέσει να εξαχθεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

Για τη φετινή περίοδο, που ξεκινά με τις φυτεύσεις στα τέλη Απριλίου και τις αρχές Μαΐου, ο προγραμματισμός του επικεντρώνεται κυρίως στις εξαγωγές. Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος παραγωγής, τονίζοντας ότι οι εισροές, στην πλειονότητά τους εισαγόμενες, αυξάνονται σταθερά χρόνο με τον χρόνο.