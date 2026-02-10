Μέλι: Θετικά μηνύματα από τις πρώιμες ανθοφορίες

Με θετικές προοπτικές ξεκινά η νέα μελισσοκομική χρονιά, καθώς η αναβλάστηση των φυτών εξελίσσεται ομαλά και οι πρώιμες ανθοφορίες κάνουν ήδη την εμφάνισή τους, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της χλωρίδας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια πλούσια ανοιξιάτικη ανθοφορία, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση των μελισσοσμηνών μετά τον χειμώνα.

Πρώιμες ανθοφορίες στη Νότια Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Γιώργο Αθανασιάδη, μέλος του Σωματείου «Κοινότητα Βιολογικής Μελισσοκομίας», σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Ρόδου έχουν ήδη ξεκινήσει ανθοφορίες φυτών ιδιαίτερης σημασίας για τη μελισσοκομία, όπως η οξαλίδα, ο ασφόδελος, το αγριοράδικο, η βρούβα και η καλέντουλα.

Όπως επισημαίνει, «σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη και, εφόσον οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν σταθερές, το ξεκίνημα της χρονιάς αναμένεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό».

Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει ότι οι καιρικές μεταβολές παραμένουν απρόβλεπτες και απαιτείται αυξημένη εγρήγορση από τους μελισσοκόμους, καθώς μια αιφνίδια αλλαγή των συνθηκών μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα.

Ελληνοποιήσεις και πίεση στις τιμές του μελιού

Αναφερόμενος στα προβλήματα του κλάδου, ο κ. Αθανασιάδης επισημαίνει ως μείζον ζήτημα την «ελληνοποίηση» εισαγόμενου μελιού από τρίτες χώρες, πρακτική που, όπως υποστηρίζει, συμπιέζει τις τιμές του εγχώριου προϊόντος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα που φέρουν την ένδειξη «προσθήκη μελιού», τονίζοντας ότι «σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για αποκλειστικά εισαγόμενο προϊόν, γεγονός που συχνά δεν γίνεται αντιληπτό από τον καταναλωτή».

Οικονομική ασφυξία και ανάγκη στήριξης

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Νίκος Παλιοκώστας, μελισσοκόμος από την Καρδίτσα, ο οποίος αναγνωρίζει τη θετική συμβολή των πρόσφατων βροχών, εκφράζει όμως έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Όπως σημειώνει, οι τιμές του μελιού παραμένουν καθηλωμένες λόγω του ανταγωνισμού από τα εισαγόμενα προϊόντα, με το πευκόμελο να διαμορφώνεται στα 4,20 ευρώ το κιλό, το ανθόμελο στα 4,50 ευρώ, το θυμαρίσιο από 6,50 έως 7,80 ευρώ και το έλατο στα 6,50 ευρώ. Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι «το αυξανόμενο κόστος παραγωγής επιβαρύνει σοβαρά τους μελισσοκόμους, καθιστώντας αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων και την παροχή ουσιαστικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη του κλάδου».