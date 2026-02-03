Θερμοκήπια: Χωρίς σημαντικές μεταβολές ξεκινά η νέα περίοδος

Ανάλογα με την περιοχή και τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν, διαμορφώνονται και τα αντίστοιχα προγράμματα φυτεύσεων και φροντίδας στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ο κλάδος παρουσιάζει γενικά μια εικόνα ανασύνταξης, χάρη και στο αυξημένο ενδιαφέρον από νέους αγρότες αλλά και από τις αγορές για κηπευτικά εκτός εποχής. Ωστόσο, τροχοπέδη αποτελούν οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των επενδυτικών προγραμμάτων, γεγονός που συνιστά αρνητική εξέλιξη. Τα προϊόντα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών εμφανίζουν αυξημένο ενδιαφέρον από τις αγορές. Όσο όμως καλύτερα οργανωμένοι είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να έχει ο κλάδος.

Μέσα από τη δική του οπτική, ο Διονύσης Δαμιανάκης, από τις Μοίρες Ηρακλείου, αναφέρει ότι η νέα καλλιεργητική περίοδος ξεκινά με τη φύτευση πεπονιού και καρπουζιού, μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής της ντομάτας. Όπως σημειώνει, οι αποδόσεις ήταν καλές, ωστόσο το ίδιο δεν συνέβη με τις τιμές. Μεσοσταθμικά, η επιτραπέζια ντομάτα πωλήθηκε φέτος στα 60–70 λεπτά το κιλό, σε σύγκριση με πέρυσι, όταν η τιμή κυμάνθηκε περίπου στο 1–1,10 ευρώ το κιλό.

Ο ίδιος εκτιμά ότι τα θερμοκήπια αποτελούν για τους νέους ανθρώπους μια σημαντική πρόκληση και ένα μέσο προσέλκυσης στο αγροτικό επάγγελμα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη εγρήγορση από την πλευρά της πολιτείας, τόσο στην εφαρμογή των επενδυτικών προγραμμάτων όσο και στην εγκατάσταση, ώστε να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικά.

Μεγάλο το κόστος ενέργειας

Από την περιοχή της Λαμίας, ο Οδυσσέας Αλβανός αναφέρει ότι στις αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά η φύτευση ντομάτας και πιπεριάς στα θερμοκήπια που διατηρεί. Παράλληλα, επικεντρώνεται και στις υπαίθριες καλλιέργειες ντομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας, προκειμένου να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.

Υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προσέλκυση νέων ανθρώπων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς σε αυτού του είδους τα προϊόντα. Επισημαίνει επίσης ότι, για την περιοχή του, το κόστος λειτουργίας ενός θερμοκηπίου, όπως και το κόστος εγκατάστασης, είναι ιδιαίτερα υψηλό και, γι’ αυτό, απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί.