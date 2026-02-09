Κρεμμύδι: Αυξημένες εκτάσεις, χαμηλές τιμές και έντονος προβληματισμός για τη νέα χρονιά

Αυξημένες εμφανίζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κρεμμυδιού για τη νέα σεζόν περίοδο, καθώς σημαντικός αριθμός παραγωγών στρέφεται στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις απέναντι στο αδιέξοδο που παρουσιάζουν οι ανοιξιάτικες αροτραίες. Παρά την κινητικότητα που καταγράφεται στο χωράφι, η γενικότερη εικόνα συνοδεύεται από έντονο προβληματισμό, καθώς οι χαμηλές τιμές και τα αυξημένα αποθέματα δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας για την πορεία της αγοράς.

Στις πρωιμότερες περιοχές της χώρας, οι σπορές έχουν ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν και οι οψιμότερες. Για αρκετούς παραγωγούς, το κρεμμύδι δεν αποτελεί απλώς συνέχεια της προηγούμενης καλλιεργητικής στρατηγικής, αλλά μια προσωρινή λύση, η οποία ωστόσο ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αδιέξοδα, εφόσον η παραγωγή ξεπεράσει τις δυνατότητες απορρόφησης της αγοράς.

Θήβα: Σημαντική αύξηση εκτάσεων και φόβοι για διάθεση

Στη Θήβα, ο παραγωγός Δημήτρης Κίσσας αναφέρει ότι η νέα καλλιεργητική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, με τη σπορά να έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 70% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Όπως επισημαίνει, οι εκτάσεις κρεμμυδιού εμφανίζονται για τον ίδιο αυξημένες κατά ποσοστό άνω του 20%, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη συνέχεια.

Ο ίδιος τονίζει ότι «σε περίπτωση που η παραγωγή εξελιχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα, κατά την περίοδο της συγκομιδής ενδέχεται να παρουσιαστούν σοβαρές δυσκολίες στη διάθεση του προϊόντος». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα αποθέματα της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, τα οποία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και δεν είναι βέβαιο ότι θα απορροφηθούν εγκαίρως από την αγορά. «Υπάρχει ακόμη δυνατότητα διατήρησης για περίπου δύο μήνες στα ψυγεία. Ωστόσο, με την είσοδο των ανοιξιάτικων κρεμμυδιών στην αγορά στις αρχές Απριλίου, υπάρχει ο κίνδυνος ένα μέρος των αποθεμάτων να μη διατεθεί», σημειώνει.

Όσον αφορά τις τιμές, αυτές την τρέχουσα περίοδο κυμαίνονται μεταξύ 37 και 40 λεπτών το κιλό. Ωστόσο, όπως τονίζει, το βασικό ζητούμενο παραμένει η απορρόφηση της παραγωγής και όχι μόνο το επίπεδο των τιμών.

Θετικό στοιχείο αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι καιρικές συνθήκες έχουν ευνοήσει την καλλιέργεια του κρεμμυδιού μικρού βιολογικού κύκλου, η σπορά του οποίου πραγματοποιήθηκε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Λάρισα: Αναμονή για την έναρξη της σποράς

Στην περιοχή της Λάρισας και ειδικότερα στα Φάρσαλα, ο παραγωγός Βαγγέλης Φλώρος κάνει λόγο για μικρή αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κρεμμυδιού. Όπως δηλώνει, «τα χωράφια έχουν ήδη προετοιμαστεί, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν, δεν έχουν ακόμη επιτρέψει την έναρξη της σποράς, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, σημειώνει ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διάθεση των κρεμμυδιών, που διατηρούσε σε αποθηκευτικούς χώρους χωρίς ψυκτικά συστήματα. Οι αποδόσεις της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, σύμφωνα με τον ίδιο, κυμάνθηκαν από 6,5 έως 7 τόνους ανά στρέμμα.

Κοζάνη: Σταθερές εκτάσεις και υψηλές αποδόσεις

Στην Κοζάνη, ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Πατάτας, Ζαχαρίας Μιχαηλίδης, επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν συμβάλει θετικά στη διατήρηση του προϊόντος. Όπως αναφέρει, υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, που επιτρέπουν τη συντήρηση του κρεμμυδιού έως τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Η ομάδα δραστηριοποιείται και στην καλλιέργεια κρεμμυδιού, ωστόσο για την τρέχουσα περίοδο οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Την προηγούμενη χρονιά, η τιμή πώλησης του προϊόντος διαμορφώθηκε στα 25 λεπτά το κιλό από το χωράφι, ενώ οι αποδόσεις ξεπέρασαν τους 8 έως 10 τόνους ανά στρέμμα.