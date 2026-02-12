Καρυδιά και καστανιά ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές στην Αρκαδία

Σημαντικές είναι οι αποκλίσεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Αρκαδία, η οποία είχε σε πρώτη γραμμή την καλλιέργεια της καστανιάς και της καρυδιάς. Είναι εμφανές ότι τα πολλά προβλήματα, που αντιμετώπισε η καστανιά, οδήγησαν στη μείωση της καλλιέργειας από παραγωγούς, που τη θεωρούν πλέον εξαιρετικά ασύμφορη.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Γιάννη Κόλια, ο οποίος δηλώνει: «Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να αποσυρθούμε από τις καστανιές, αφού τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα μεγάλα και δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Μοιραία, ακολουθήσαμε τον δρόμο της καλλιέργειας της καρυδιάς. Στην καστανιά πρέπει να έχεις μεράκι και υπομονή, πρέπει να έχεις την καψούρα με τις καστανιές, για να συνεχίσεις να ασχολείσαι κάτω από τέτοιες συνθήκες. Η συγκομιδή του κάστανου είναι δύσκολη, ενώ το κόστος καλλιέργειας, για να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμηλό».

Για το θέμα της καστανιάς μίλησε και ο παραγωγός, Παναγιώτης Πέτρου, από την Καστάνιτσα, ο οποίος τόνισε ότι η περασμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από μικρή παραγωγή λόγω καύσωνα και καιρικών συνθήκων, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μικροκαρπία. «Το κακό ολοκληρώθηκε με τις βροχές, που έπεσαν στα μέσα της παραγωγής, με αποτέλεσμα να σκιστούν τα κάστανα».

Σχετικά με το μέλλον του κάστανου, ο ίδιος ανέφερε: «Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η καλλιέργεια ήταν πολλά, με κυριότερα το Έλκος της Καστανιάς, τη Μελάνωση και τη Σφήκα της Καστανιάς. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι η εγκατάλειψη της καλλιέργειας από τους νέους. Η φετινή παραγωγή είχε πρόβλημα λόγω της μικροκαρπίας στις εξαγωγές προς Ιταλία και η τιμή κυμάνθηκε στα 1,50–1,60 ευρώ, χάνοντας περίπου ένα ευρώ σε σχέση με πέρσι». Κλείνοντας, τόνισε ότι άμεσος στόχος πρέπει να είναι η τυποποίηση του καρυδιού, ώστε να αξιοποιηθεί σωστά.

Καρυδιές

Ο Γιώργος Κυριακούλης, αναφερόμενος στη χρονιά που πέρασε, δήλωσε: «Ήταν μία δύσκολη χρονιά για τις καρυδιές γενικότερα στην περιοχή της Τεγέας. Ο πάγος στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου μείωσε την παραγωγή κατά 30%. Η μείωση δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλα τα κτήματα. Οι τιμές ξεκίνησαν από 4 έως 6 ευρώ και υπήρχε ζήτηση, ειδικά κατά την περίοδο των εορτών». Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή έχει εγκαταλειφθεί η βιολογική παραγωγή. Όπως μας τόνισε ο Γιώργος Κυριακούλης, η κυρίαρχη ποικιλία στην Αρκαδία είναι η Τσάντλερ, που ήρθε από την Καλιφόρνια. Το πλεονέκτημά της είναι η αντοχή της και η δυνατότητα να έχει διπλάσια παραγωγή από τις παραδοσιακές καστανιές, οι οποίες υπερέχουν όμως στη γεύση.

Σε αντίθεση με τα κάστανα, που καταγράφουν εξαγωγές προς την Ιταλία, τα καρύδια δεν έχουν εξαγωγικό ενδιαφέρον και απορροφώνται κυρίως στην εσωτερική αγορά. Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του Γιώργου Κυριακούλη σχετικά με την πορεία της καρυδιάς: «Στην τελευταία δεκαετία είχαν γίνει μεγάλες επενδύσεις στις φυτεύσεις της καρυδιάς, αλλά επειδή δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες όλων όσων είχαν επενδύσει, τελικά εγκατέλειψαν την καλλιέργεια και όπως ήρθαν, έτσι έφυγαν».