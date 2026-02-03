Κρίσιμη χρονιά για τα υποτροπικά φρούτα στην Πελοπόννησο

Θετική είναι η πορεία της καλλιέργειας των υποτροπικών φρούτων τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην Αρκαδία και, εάν η τάση συνεχισθεί, είναι δεδομένο ότι οι δύο αυτοί νομοί θα έχουν μια εναλλακτική λύση για το μέλλον, που θα συμβάλει στη βελτίωση των εισοδημάτων των παραγωγών.

Η ερευνήτρια Δρ. Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα, από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά, υπεύθυνη για την εξέλιξη του πιλοτικού προγράμματος, δήλωσε: «Στις περιοχές που αναπτύχθηκαν τα υποτροπικά φρούτα και ειδικότερα στην Τριφυλία, άρχισαν να καλλιεργούν και παραγωγοί που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα. Αυτό δεν μας εμπόδισε να τους επισκεφθούμε. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο τρίτο έτος του και οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, αν και θα έχουμε ασφαλή αποτελέσματα το επόμενο έτος».

Στην Κυπαρισσία, όπως σημειώνει η Δρ. Τζατζάνη, οι καλλιέργειες πηγαίνουν καλά, ενώ στη Μεσσηνία ο αριθμός των αγροτεμαχίων ήταν περιορισμένος και παρατηρήθηκαν προβλήματα λόγω υψηλής αλατότητας των εδαφών, αλλά και μεταβολών στις θερμοκρασίες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών. «Φυσικά αυτά τα εμπόδια δεν ακυρώνουν το πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς οι υπεύθυνοι προχωρούν σε διορθωτικές παρεμβάσεις», προσθέτει.

Όσον αφορά τη Λακωνία, η Δρ. Τζατζάνη τονίζει ότι «οι καλλιέργειες βρίσκονται σε χωράφια στην περιοχή της Στεφανιάς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, ενώ στην αρχή είχαμε στο νου μας μόνο την Πελοπόννησο, πλέον βλέπουμε και κτήματα σε άλλες περιοχές, όπως στην Άρτα, όπου καλλιεργείται αβοκάντο. Παρά τις λιγότερο κατάλληλες θερμοκρασίες, υπάρχουν πολύ καλά αντιπαγετικά συστήματα που εξασφαλίζουν την προστασία των καλλιεργειών».

Κλείνοντας, η Δρ. Τζατζάνη σημειώνει ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου θα είναι σε θέση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος στην Πελοπόννησο και να ενημερώσει παράλληλα τους καταναλωτές.