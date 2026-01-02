Στην έκθεση καστάνου στη Φλωρεντία της Ιταλίας η Περιφέρειας Θεσσαλίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην έκθεση Castanea Expo 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τον δυναμικό ρόλο της Θεσσαλίας στον τομέα της καστανοκαλλιέργειας και της αγροδιατροφής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε με έξι δυναμικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εκπροσώπησαν επάξια την ποιότητα και την αυθεντικότητα του θεσσαλικού κάστανου: Α.C. Melivia, ZAGORIN – A.C. of Zagora Pelion, A.C. Potamia – Skiti “To Mavrovouni”, The New A.C. of Ampelakia, A.C. of Karitsa Stomio “Karpoi Kissavou”, A.C. Kissou Piliou “The Golden Chestnut”.

Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε εξειδικευμένο σεμινάριο με τίτλο «Η αγορά κάστανου της Ιταλίας», στο οποίο παρουσιάστηκαν η δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιταλικής αγοράς, καθώς και οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται για τα θεσσαλικά κάστανα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικές προσεγγίσεις προσέγγισης αγορών και σε τρόπους ενίσχυσης της εμπορικής παρουσίας των προϊόντων.

Στο περιθώριο της έκθεσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, κ. Δημητρίου Τσέτσιλα, με τον Massimo Seragnoli, Πρόεδρο της Firenze Fiera, τον Lorenzo Fazzi, Πρόεδρο της Ένωσης Πόλεων με Καστανιές, καθώς και με τον Υφυπουργό Αγροτικής Πολιτικής της Ιταλίας, κ. Patrizio Giacomo La Pietra, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον τομέα της καστανοπαραγωγής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της συμμετοχής της στην Castanea Expo 2025, ανέδειξε έναν από τους πλέον εμβληματικούς γεωργικούς της τομείς. Με πλούσια παράδοση, ιδανικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και ισχυρούς συνεταιρισμούς, η Θεσσαλία προβάλλει την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα της καστανοπαραγωγής της σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με την Castanea Expo 2025

Η Castanea Expo αποτελεί την πρώτη εθνική έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στην αλυσίδα εφοδιασμού του κάστανου, με έμφαση στην καλλιέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025 στο Fortezza da Basso στη Φλωρεντία και στόχο είχε να φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – από την έρευνα και την παραγωγή έως την επεξεργασία και το εμπόριο – αναδεικνύοντας τη σημασία του κάστανου για τις ορεινές και αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτέλεσε τη μοναδική συμμετοχή εκτός Ιταλίας και τη μοναδική εκπροσώπηση από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα και τη δυναμική της παρουσίας της στη διοργάνωση.