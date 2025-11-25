Διαφοροποιήθηκαν τα εδάφη της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες του Daniel

Χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των εδαφών της Θεσσαλίας 2 χρόνια μετά τις πλημμύρες, και τη διαφοροποίηση που καταγράφηκε στις εδαφικές συνθήκες των χωραφιών, αλλά και για τα προγράμματα της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2028–2034 προέκυψαν στην ενδιαφέρουσα ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα στη Λάρισα, με πρωτοβουλία του Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι επιστημονικές διαπιστώσεις, καθώς και οι πολιτικές και οι προοπτικές για την αποκατάσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ενώ το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και φορέων, ανέδειξε κρίσιμες πτυχές που αφορούν την υγεία των εδαφών και τις καλλιεργητικές πρακτικές.

Δημ. Κουρέτας

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», με τον οποίο «έχουμε υπογράψει μία προγραμματική συμφωνία, όπου οι αγρότες μπορούν να κάνουν δωρεάν αναλύσεις για τα εδάφη τους και να προγραμματίσουν το τρόπο που θα προχωρήσουν στις καλλιέργειες τους». Υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί τέσσερα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» που σχετίζονται με τα ψυχανθή, με τους ντόπιους σπόρους, με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των φυτών κάτω από συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, με τη δημιουργία και αξιολόγηση νέων ποικιλιών χειμερινών ρεβιθιών με υψηλό δυναμικό απόδοσης και ποιότητα και με την καταγραφή των διαφόρων άλλων καλλιεργειών.

Χαιρετισμοί

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ Δήμητρα Δημήτρης Βλαχοστέργιος στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η ημερίδα φιλοδοξεί να συνδέσει την έρευνα με την πράξη, φέρνοντας κοντά επιστήμονες και φορείς πολιτικής, ώστε να διερευνήσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης και προστασίας των εδαφών και να εξετάσουμε τις επιδράσεις των πλημμυρών την πρόοδο στις διαδικασίες αποκατάστασης και τα εργαλεία από απαιτούνται για την ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και ανθεκτικότητας στο μέλλον.

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και επικεφαλής του Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης αναφέρθηκε στον ρόλο της Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης που έχει ως στόχο να ενημερώνει τους πολίτες, διανέμοντας πληροφορίες και συμβουλές για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας δραστήρια τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την Ε.Ε.

Οι επιστήμονες

Ο Δρ. Ελευθέριος Ευαγγέλου, Γεωπόνος, Δρ Εδαφολογίας, κύριος ερευνητής του Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ «Δήμητρα» ανέφερε πως «δύο χρόνια μετά τις πλημμύρες το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επιπτώσεις των πλημμυρών στα εδάφη ποικίλουν πάρα πολύ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγρού». Σχετικά με τα ιζήματα σημείωσε ότι «στο μεγαλύτερο ποσοστό των αγρών δεν υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου τα χωράφια βελτιώθηκαν κιόλας. Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες περιπτώσεις με πολύ σοβαρές ζημιές με μεγάλους όγκους ιζημάτων, όπου εκεί χρειάζεται ειδική διαχείριση από την Πολιτεία Σχετικά με τις διαβρώσεις φαίνεται πως υπάρχουν κι εκεί μικρής έκτασης προβλήματα, αλλά κι εκεί δεν γνωρίζουμε την παραγωγικότητα των εδαφών της Θεσσαλίας. Γενικά οι πλημμύρες έχουν διαφοροποιήσει τις εδαφικές συνθήκες στους αγρούς. Είτε στην περιοχή της Κάρλας, είτε εκεί που εντοπίζονται τα ιζήματα, είτε εκεί που παρατηρούνται διαβρώσεις οι συνθήκες πρέπει να αναζητηθούν ξανά μέσα από μία συγκεκριμένη δειγματοληψία κι ανάλυση των αποτελεσμάτων για να γνωρίσει ο κάθε παραγωγός τις νέες συνθήκες γονιμότητας του εδάφους», κατέληξε.

Στην επίδραση της παρατεταμένης παραμονής των υδάτων στη βιολογία και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών στις παρακάρλιες περιοχές αναφέρθηκε ο Δρ. Ιωάννης Υψηλάντης, Καθηγητής Εδαφολογίας–Μικροβιολογίας Εδάφους, Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., ενώ για τις αροτραίες πλημμυρισμένες εκτάσεις: Διαχείριση και καλλιεργητικές τεχνικές για αποκατάσταση της παραγωγικότητας» μίλησε ο Δρ. Δημήτριος Μπεσλεμές, Εντεταλμένος Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Αμφότεροι τόνισαν την ανομοιομορφία στις επιπτώσεις των πλημμυρών στα εδάφη, τις διαφοροποιήσεις στην κοκομετρική σύσταση του εδάφους και την ανάγκη επικαιροποίησης του εδαφολογικού χάρτη της Θεσσαλίας για να σχεδιαστούν νέες πολιτικές και βάση αυτών να γίνει η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.

Ενδιαφέρουσα ήταν η διαδικτυακή παρέμβαση του υπεύθυνου Διαχείρισης Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG AGRI Γεώργιου Γκίνη, ο οποίος παρουσίασε την Κοινή Γεωργική Πολιτική στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2028–2034 και τις προτάσεις για τη βιώσιμη γεωργία και την ανθεκτικότητα των αγροτικών περιοχών. Ο κ. Γκίνης αναφέρθηκε στην αλλαγή αρχιτεκτονικής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μη οριοθετημένα προγράμματα, τα οποία θα δίνουν την ευελιξία στο κάθε κράτος-μέλος να χρησιμοποιήσει εθνικούς πόρους, ενισχύοντας μία συγκεκριμένη αγροτική πολιτική. Τόνισε επίσης τη βούληση των Βρυξελλών να έχουν λόγο οι Περιφέρειες στον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων.

Στην εκδήλωση, που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ρούστας, παρέστησαν οι Αντιπεριφερειάρχες Δημ. Τσέτσιλας, Βας. Σίμος, Φ. Λαμπρινίδης, οι αντιδήμαρχοι Λαρισαίων Κ. Βλαχούλης, Κ. Καλαμπαλίκης, ο γραμματέας του Επιμελητηρίου Ν. Καγκελάρης, ο περιφερειακός σύμβουλος, πρόεδρος ΠΟΣΓ Δημήτρης Σοφολόγης, ο πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του ΠΘ Αλ. Παπαχατζής, συνεταιριστές, στελέχη των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιφέρειας-ΕΛΓΟ, αγρότες, κ.α.

Πηγή: ertnews.gr