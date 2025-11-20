Ελιές καλαμών: Μικρότερος ο όγκος παραγωγής, αλλά με σημαντική άνοδο στις τιμές

Μειωμένη σε όγκο, αλλά με σημαντική άνοδο στις τιμές φαίνεται να είναι η φετινή παραγωγή ελιάς ποικιλίας Καλαμών στις βασικότερες περιοχές παραγωγής, κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, με συνεχείς βροχοπτώσεις και αυξημένη υγρασία, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες ανεμοθύελλες, καθιστούν τη συγκομιδή ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ οι ζημιές στους καρπούς είναι εκτεταμένες.

Σύμφωνα με τον Παρασκευά Μπακάρα, ελαιοπαραγωγό από τις Λιβανάτες Φθιώτιδας, η εικόνα των ελαιoδέντρων είναι σαφώς καλύτερη από πέρυσι, ιδίως στα ελαιοπερίβολα όπου υπήρξε φέτος μεγαλύτερη φροντίδα και επένδυση από τους παραγωγούς. Ωστόσο, οι έντονες ανεμοθύελλες του Οκτωβρίου προκάλεσαν σημαντική καρπόπτωση, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 30%.

«Δυστυχώς, αυτή την παραγωγή τη χάνουμε, διότι οι καρποί που έπεσαν δεν μπορούν να συλλεχθούν ή να αξιοποιηθούν εμπορικά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπακάρας. Όπως σημειώνει, οι εναπομείναντες καρποί είναι όψιμοι και δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα, γεγονός που καθιστά τη συλλογή μη συμφέρουσα σε αυτήν τη φάση.

Οι παραγωγοί να κρατήσουν τις ελιές στις κάδες

Παρά τις δυσκολίες, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στις τιμές, οι οποίες εμφανίζουν σαφή ανοδική τάση. Τα περσινά αποθέματα στις αποθήκες είναι μειωμένα, με αποτέλεσμα η ελιά Καλαμών μεγέθους έως 300 τεμαχίων να ξεπερνά ακόμη και τα 2,50 ευρώ το κιλό. Για τις ελιές των 200 τεμαχίων, η τιμή κινείται πάνω από 1,40 ευρώ το κιλό, με προοπτική περαιτέρω ανόδου. Ο ίδιος προτρέπει τους συναδέλφους ελαιοπαραγωγούς «να κρατήσουν τις ελιές στις κάδες τους» έως ότου σταθεροποιηθεί η αγορά.

Στροφή στη μηχανοσυλλογή

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Δυτική Ελλάδα. Ο Ηλίας Μαυράκης, ελαιοπαραγωγός από το Νεοχώρι Μεσολογγίου, επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την ωρίμανση των καρπών ούτε τη συλλογή τους. Εστιάζει, όμως, στο θέμα της φυτοπροστασίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο «η αυξημένη υγρασία βοηθά σημαντικά την ανάπτυξη του γλοιοσπορίου, μιας ασθένειας που υποβαθμίζει την ποιότητα του καρπού και δυσχεραίνει την καταπολέμησή της στην περίοδο της συλλογής».

Ο ίδιος στέκεται ιδιαίτερα στο πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, που φέτος είναι εντονότερο από κάθε άλλη χρονιά. Πολλοί παραγωγοί, όπως λέει, έχουν στραφεί στη χρήση αυτοκινούμενων μηχανημάτων συλλογής, μια πρακτική που διευκολύνει τη διαδικασία, αλλά δυσκολεύει τον διαχωρισμό πράσινων και μαύρων καρπών. «Ο μηχανικός τρόπος συλλογής μειώνει την ποιότητα, καθώς αναμειγνύονται καρποί διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης, κάτι που επηρεάζει και την τιμή», εξηγεί.

Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα, ο κ. Μαυράκης σημειώνει ότι στις αποθήκες της περιοχής του είναι ελάχιστα. Οι τιμές της τρέχουσας συλλεκτικής περιόδου για τα 200 τεμάχια ξεκινούν ήδη πάνω από 1,60 ευρώ το κιλό, με ανοδική προοπτική για το επόμενο διάστημα.