Η αδιαφορία για τα μέτρα τροφοδοτεί την εξάπλωση της ευλογιάς στην Αχαΐα

Η ευλογιά των προβάτων πλήττει την Αχαΐα και εξαπλώνεται με ανησυχητική ταχύτητα. Κρούσματα καταγράφονται σε ολοένα και περισσότερες μονάδες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον κτηνοτροφικό κλάδο της περιοχής. Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό δημιουργούν τα ψευδή στοιχεία που φαίνεται ότι έχουν δηλωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στις επτά εκτροφές πο εντοπίσθηκαν τα κρούσματα, με βάση τα δηλωθέντα θα έπρεπε να βρεθούν 800 ζώα.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας όμως βρίσκουν 500. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια έχει επιβεβαιωθεί η νόσος σε επτά κτηνοτροφικές μονάδες και αναμένονται τα αποτελέσματα για άλλες εννέα στις οποίες κατεγράφησαν ύποπτα κρούσματα. Ήδη έχουν θανατωθεί, 350 ζώα τα οποία στέλνονται για αποτέφρωση.

Σε συνεργασία με την κτηνιατρική Υπηρεσία έγινε παρέμβαση στην Αστυνομία στην οποία ζητήθηκε η διενέργεια ελέγχων και επιτήρησης. «Είναι αδιανόητο να έχουμε τόσα κρούσματα και να υπάρχουν μονάδες που δεν έχουν ένα ψεκαστικό ώστε να απολυμαίνουν όσους εισέρχονται σε αυτές. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που μας λένε ότι δεν γνωρίζουν τα μέτρα. Οι γαλακτοκόμοι που πάνε από μονάδα σε μονάδα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα μέτρα πρόληψης, έχουμε όμως καταγγελίες ότι κάποιοι δεν τα τηρούν. Απευθύνω έκκληση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη», τόνισε στην τοπική εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο κ. Φίλιας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ οι ζώνες προστασίας και οι επιτηρήσεις επιμηκύνθηκαν, ώστε η πρώτη ζώνη να είναι στα 5 χιλιόμετρα, η δεύτερη από τα 10 στα 20 και συζητείται η πιθανότητα να υπάρξει και σε μία τρίτη στα 40 χιλιόμετρα, συμπεριλαμβάνοντας και την Ηλεία».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας έντονες είναι οι φήμες στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας σχετικά με την πηγή του προβλήματος. Σύμφωνα με αυτές, φέρεται κτηνοτρόφος να έχει κάνει παράνομη εισαγωγή ζώων προκειμένου να προλάβει τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καλύψει τα ψευδή στοιχεία που έχει δηλώσει. Οι ίδιες φήμες αναφέρουν ότι υπήρξαν νεκρά ζώα τα οποία ο κτηνοτρόφος τα έθαψε στην περιοχή χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.