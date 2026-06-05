Κεράσια: Πρωτοφανής διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι

Δύσκολη χρονιά βιώνουν οι κερασοπαραγωγοί στη διάσημη περιοχή του Γιακά Ροδόπης, γιατί είναι μικρό το κεράσι εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν, σχολιάζει με πικρία ο παραγωγός, Γκαλήπ Χουσεΐν μεταφέροντας την αγωνία τους γιατί δυσκολεύονται να πουλήσουν όσα είναι κάτω από 24 χιλιοστά, και οι έμποροι ζητούν τα μεγάλα, τα 24+.

«Είναι μικρά όχι μόνο τα πρώιμα, αλλά και οι υπόλοιπες ποικιλίες. Δεν ξέρουμε αν ευθύνονται οι πολλές βροχές. Ούτε οι γεωπόνοι γνωρίζουν τον λόγο. Στο χωριό μας, τη Δύμη, λίγοι έχουν καλά κεράσια. Αφήσαμε περισσότερα από τα μισά μικρά κεράσια πάνω στα δέντρα» σχολιάζει. Η τιμή παραγωγού διαμορφώνεται από 1,50 έως 2,20 ευρώ το κιλό στα μεγαλύτερα, στο ξεκίνημα της φετινής παραγωγής με τα Μπουρλά. Οι νεότερες ποικιλίες που φύτεψαν την τελευταία πενταετία, όπως τα Early Lory κινήθηκαν καλά, αλλά τα δέντρα δεν είναι ακόμη σε πλήρη ανάπτυξη.

Αυτές τις μέρες ξεκίνησαν τη συγκομιδή σκληρότερων κερασιών, όπως τα Napoleon και τα Σαμπρίνα, που έχουν επίσης λιγότερη παραγωγή. Η συγκομιδή αναμένεται να φτάσει μέχρι τις 25 Ιουνίου.

Μεγάλος αντίπαλος είναι τα καλλιεργητικά έξοδα που ανέρχονται σε 3.500 ευρώ (φάρμακα, λιπάσματα, ΕΛΓΑ) για 20 στρέμματα, με συνέπεια να μη «βγαίνει» οικονομικά, με αποτέλεσμα οι νέοι να εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

«Ολοκληρώθηκε η συγκομιδή στα υπεπρώιμα Early Bigi και συνεχίζουν με τα Rocket στους κερασώνες του Έβρου» μεταφέρει ο παραγωγός – γεωπόνος, Στέλιος Μπαχτσεβανίδης. Φέτος είναι οψιμότεροι κατά 8-9 μέρες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του Μάρτη. Ακολουθούν οι μεσοπρώιμες ποικιλίες, όπως τα Σαμπρίνα και τα Τσολαέικα. Η ολοκλήρωση της συγκομιδής εξαρτάται από τον καιρό.

Ο ίδιος δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένος από την παραγωγή, η χρονιά πήγε καλά και το μέγεθος είναι ικανοποιητικό, παρόλο που υπάρχουν και μικρά. Το αντιβρόχινο φιλμ προστάτευσε την παραγωγή παρά τις πολλές βροχές που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στους κερασοπαρωγούς που στερούνται αντιβρόχινης προστασίας. «Όταν βρέχεται το κεράσι πάνω από μια φορά χάνει την εμπορική του αξία».

Ο κ. Μπαχτσεβανίδης συνεργάζεται με μεγάλη αλυσίδα και πουλάει, χωρίς μεσάζοντες, 3,85 ευρώ το κιλό, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασμένο – τυποποιημένο κεράσι με παλετοποίηση. «Η τιμή είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά με την τιμή στα μάρκετ που φτάνει τα 7,80 ευρώ, άρα αυξάνεται πάνω από το 100%, καθώς ένα πολύ καλό κεράσι πωλείται από τον παραγωγό γύρω στα 2,50 ευρώ το κιλό. Για πρώτη φορά η διαφορά από το χωράφι στο ράφι είναι τόσο μεγάλη, γεγονός που ευνοεί τον έμπορο» τονίζει.

Καταστροφές

Οι Ροδοπίτες διεκδικούν αποζημιώσεις για κεράσια που επλήγησαν το 2025 από τον παγετό σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Σε ερώτηση του βουλευτή, Ιλχάν Αχμέτ ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός δεσμεύτηκε για ένταξή τους σε αποζημιώσεις Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. «Η μεγάλη ζημιά εκτείνεται σε περίπου 800 στρέμματα που πάγωσαν και δεν είχαν καθόλου παραγωγή. Αν δεν αποζημιωθούμε δε σωζόμαστε» διατυπώνει ο κ. Χουσεΐν.

Ο κ. Μπαχτσεβανίδης είχε σοβαρές απώλειες τον Απρίλιο του 2025 λόγω παγετού (πάγωσε ο καρπός) και παρά τον προσωπικό του αγώνα και την αποστολή πλήρους φάκελου με στοιχεία και φωτογραφίες στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ τού απάντησαν ότι συμφωνούν μεν αλλά δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ. «Η διοίκηση είχε ορίσει επιτροπή που πραγματοποίησε πανελλαδικά επισκέψεις όπου υπήρξε πρόβλημα. Η συγκεκριμένη επιτροπή δεν ήρθε ποτέ στη Θράκη» καταγγέλλει.