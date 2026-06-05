Παρέμβαση Περιφερειαρχών για τις μετακινήσεις κτηνοτρόφων στους θερινούς βοσκότοπους

Την επαναφορά της διάταξης που επιτρέπει τη μετακίνηση κτηνοτρόφων και κοπαδιών στους θερινούς βοσκότοπους ζητούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι Περιφερειάρχες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Σε σχετικό έγγραφο, επισημαίνεται ότι η μη μετακίνηση των ζώων στα ορεινά ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μείωση της παραγωγής και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους.

Όπως αναφέρεται, η παραμονή των ζώων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γαλακτοπαραγωγή και να θέσει σε κίνδυνο την καταβολή συνδεδεμένων ενισχύσεων, καθώς η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων συνδέεται με την παραγωγή και παράδοση συγκεκριμένων ποσοτήτων γάλακτος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αυτόχθονες φυλές ζώων που μετακινούνται παραδοσιακά στους ορεινούς βοσκότοπους κατά τη θερινή περίοδο και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι Περιφερειάρχες ζητούν την άμεση επαναφορά της σχετικής εγκυκλίου, με παράλληλη εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και συστηματικής επιτήρησης.

Πηγή: ertnews.gr