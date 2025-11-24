Το Πεκίνο επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό των κρατικών μονάδων δασοκομίας

Οι κινεζικές αρχές δημοσιοποίησαν πρόσφατα νέες οδηγίες για την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των κρατικών μονάδων δασοκομίας.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας και της λειτουργίας των δασοκομικών μονάδων, αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου τους στην οικολογική προστασία, την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και τη βελτίωση του τοπικού βιοτικού επιπέδου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο που εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC).

Παράλληλα το Πεκίνο προωθεί την οργάνωση ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος κρατικής δασοπονίας σε προκαταρκτικό στάδιο μέχρι το 2030, με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή ποιότητα των φυσικών πόρων, τις σταθερές οικολογικές λειτουργίες, αλλά και την ορθή ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ