Κίνα: Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές 5088 “Made in Harbin” εκσυγχρονίζουν την παραγωγή σιτηρών παγκοσμίως

Στη μονάδα βιομηχανικής παραγωγής Case New Holland (CNH) στην περιοχή Πινγκφάνγκ της πόλης Χαρμπίν, πρωτεύουσας της επαρχίας Χεϊλονγκτσιάνγκ στα βορειοανατολικά της Κίνας, οι καινούργιες θεριζοαλωνιστικές μηχανές 5088 βγαίνουν ταχύτατα από τη γραμμή παραγωγής.

Με ύψος μεγαλύτερο από 5 μέτρα και μήκος 11 μέτρων, ιπποδύναμη μεγαλύτερη των 200 ίππων και αποτελούμενες από αριθμό εξαρτημάτων που ξεπερνάει τις 10.000, οι 5088 συμβολίζουν τη θετική δυναμική του τεχνικού εκσυγχρονισμού της αγροτικής οικονομίας στην Κίνα.

Με 44 σταθμούς εργασίας σε πλήρη λειτουργία, μία καινούργια θεριζοαλωνιστική μηχανή εγκαταλείπει τη γραμμή παραγωγής κάθε μιάμιση ώρα, φέροντας την εμπορική ετικέτα κατασκευής “Made in Harbin”.

Ο Λι Κανγκ πρόεδρος της CNH China and Mongolia έδωσε έμφαση στην παγκόσμια σημασία της αναφερόμενης βιομηχανικής μονάδας, τονίζοντας ότι η CNH είναι ένας βιομηχανικός κατασκευαστής αγροτικού μηχανολογικού εξοπλισμού παγκόσμιας εμβέλειας, με τα έσοδά της από τις πωλήσεις της στις διεθνείς αγορές να προσεγγίζουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 17,15 δισεκατομμύρια ευρώ) το 2024, ποσοστό 71% εκ των οποίων προήλθε από τις πωλήσεις γεωργικών μηχανημάτων.

Η εργοστασιακή μονάδα βιομηχανικής παραγωγής της Χαρμπίν ιδρύθηκε το 2013 και είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική εγκατάσταση της CNH στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ