Κίνα-Τσιογχάι: Ανθεί η καλλιέργεια του τροπικού φυτού λίτσι

Στην οικονομική περιοχή Μπιντσουνσάν στην πόλη Τσιογχάι της επαρχίας Χαϊνάν τα τροπικά φυτά λίτσι έχουν ώριμα και κόκκινα φρούτα, καθώς η περίοδος της συγκομιδής τους πλησιάζει.

Για τον καλλιεργητή Λι Σιου, η πλούσια σοδειά αποτελεί ανταμοιβή των προσπαθειών του.

“Τα λίτσι της φετινής χρονιάς είναι μεγαλύτερα, ενώ έχουν καλύτερο χρώμα και θα πιάσουν καλύτερη τιμή”, δήλωσε ο ίδιος.

Ο 54χρονος Λι πέραν της καλλιέργειας του αναφερόμενου τροπικού φυτού, ηγείται του τοπικού αγροτικού συνεταιρισμού που παρέχει δωρεάν τεχνική εκπαίδευση, αλλά κι ένα πλήρες πλαίσιο υπηρεσιών, από τα γεωργικά εφόδια, μέχρι τις πωλήσεις, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη μεταφορά, βοηθώντας τους τοπικούς καλλιεργητές λίτσι να βελτιώσουν τόσο την αποδοτικότητα της παραγωγής τους, όσο και εισοδήματά τους.

Η οικονομική περιοχή Μπιντσουνσάν είναι γνωστή για τις τροπικές καλλιέργειες της, όπως το πιπέρι, ο ανανάς και το λίτσι έχοντας τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, ενώ για χρόνια, οι περιορισμένες τεχνικές γνώσεις και οι ξεπερασμένες πρακτικές καλλιέργειας περιόριζαν την απόδοση των καλλιεργειών, αλλά και τα έσοδα της τοπικής βιομηχανίας λίτσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ