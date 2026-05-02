Η Κίνα προστατεύει τους αγρότες της από την κρίση λιπασμάτων χάρη στον άνθρακα

Νέες προκλήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν ο οποίος πλήττει την εφοδιαστική αλυσίδα λιπασμάτων – οδηγώντας πολλούς να στραφούν σε λιγότερο απαιτητικές σε θρεπτικά καλλιέργειες – αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Στην Κίνα, όμως, οι αγρότες , σύμφωνα με το Reuters, βρίσκονται σε καλύτερη θέση, καθώς η χώρα διαθέτει σημαντικά αποθέματα ουρίας, του πιο διαδεδομένου λιπάσματος παγκοσμίως, η παραγωγή της οποίας βασίζεται στην καύση άνθρακα.

Άνθρακας vs φυσικό αέριο

Χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου το 78% της κινεζικής παραγωγής ουρίας βασίζεται στον άνθρακα, έναν φθηνό και άφθονο πόρο, σε αντίθεση με άλλους μεγάλους εξαγωγείς όπως η Ρωσία, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Η εκτεταμένη χρήση άνθρακα, αν και πιο ρυπογόνος, έχει προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα, μειώνοντας την ανάγκη εισαγωγών ενέργειας που μπορεί να διακοπούν σε περίπτωση διεθνούς κρίσης. Σύμφωνα με τον Willis Thomas, επικεφαλής ανάλυσης λιπασμάτων στην CRU (διεθνής εταιρεία ανάλυσης αγοράς), «η Κίνα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης στην ουρία και εκτίθεται λιγότερο στις διακυμάνσεις των τιμών φυσικού αερίου σε σχέση με άλλες περιοχές παραγωγής».

Ουρία

Η παγκόσμια αγορά ουρίας έχει δει απότομες αυξήσεις τιμών. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές αναφοράς έχουν αυξηθεί περίπου 70%, καθώς ο πόλεμος εμποδίζει τη διέλευση πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, που διακινεί το 30% του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων. Την περασμένη εβδομάδα, στην Ινδονησία οι τιμές κυμαίνονταν στα 700–780 δολάρια ανά τόνο, ενώ στη βόρεια Κίνα διαμορφώνονταν στα 1.760–1.840 γιουάν (255–267 δολάρια), δείχνοντας τη μεγάλη απόσταση μεταξύ εσωτερικής και διεθνούς αγοράς.

Μείωση καλλιεργειών

Οι αγρότες στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία αναμένεται να μειώσουν την καλλιέργεια καλαμποκιού και άλλων φυτών υψηλής ζήτησης σε άζωτο, στρεφόμενοι σε λιγότερο απαιτητικές καλλιέργειες όπως η σόγια ή το κριθάρι. Στην Κίνα, ωστόσο, η στροφή αυτή δεν είναι απαραίτητη. Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει περιορισμούς στις εξαγωγές άλλων λιπασμάτων και έχει προωθήσει την πρώιμη απελευθέρωση εμπορικών αποθεμάτων, διασφαλίζοντας την επάρκεια. Αγρότες όπως ο Guo στην επαρχία Heilongjiang δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να καλλιεργούν καλαμπόκι, καθώς παραμένει πιο επικερδές από τη σόγια.

Ρεκόρ

Η Κίνα αναμένεται να παράγει φέτος ρεκόρ 76,5 εκατ. τόνων ουρίας, αύξηση 6,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η εγχώρια ζήτηση υπολογίζεται σε 66 εκατ. τόνους, εκ των οποίων 43 εκατ. τόνοι προορίζονται για τη γεωργία. Εννέα νέα εργοστάσια, κυρίως άνθρακα, αναμένεται να προσθέσουν 4,9 εκατ. τόνους παραγωγής ετησίως. Πέρυσι, οι εξαγωγές ήταν 4,9 εκατ. τόνοι, ελαφρώς κάτω από το ιστορικό μέσο όρο των 5–5,5 εκατ. τόνων, που αντιστοιχεί περίπου στο 10% των παγκόσμιων εξαγωγών.

Η Ινδία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ουρία, ζήτησε από την Κίνα να επιτρέψει την πώληση ορισμένων φορτίων. Παρά τα αιτήματα, οι περιορισμοί ενδέχεται να παραμείνουν για τους επόμενους μήνες, ώστε να αποφευχθεί αύξηση των τοπικών τιμών.

Με την κινεζική στρατηγική παραγωγής ουρίας να συνδυάζει ασφάλεια προμήθειας και συγκράτηση τιμών, η χώρα φαίνεται να προστατεύει τους αγρότες της από τις διεθνείς αναταράξεις στην αγορά λιπασμάτων, ενώ παράλληλα διατηρεί τον έλεγχο της εγχώριας αγοράς σε κρίσιμες συνθήκες.