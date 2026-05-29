ΕΕ: Απλούστευση κανόνων για φυτοφάρμακα, κτηνοτροφία και πλαστικά στη βιομηχανία τροφίμων

Σε μια ακόμη κίνηση προς τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε στη θέση του για βασικό μέρος του νομοθετικού πακέτου «Omnibus X», το οποίο αφορά την απλούστευση κανόνων στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για περιορισμό των διοικητικών βαρών χωρίς να υπονομεύονται τα υψηλά πρότυπα προστασίας της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας τροφίμων, της ευζωίας των ζώων και του περιβάλλοντος. Οι αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως στη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, στην τήρηση αρχείων στην κτηνοτροφία και στους κανόνες για τα πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Πιο ευέλικτοι κανόνες για drones και φυτοφάρμακα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πρότασης αφορά τη χρήση drones για την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τους αεροψεκασμούς, επιτρέποντας μόνο εξαιρέσεις μέσω πολύπλοκων διαδικασιών αδειοδότησης.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ΕΕ επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο για πιο στοχευμένες και τεχνολογικά εξελιγμένες εφαρμογές φυτοφαρμάκων. Τα drones θεωρείται ότι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να μειώσουν τη διασπορά χημικών ουσιών, να περιορίσουν την έκθεση των εργαζομένων και να ενισχύσουν την ακρίβεια στις γεωργικές εφαρμογές.

Το Συμβούλιο προτείνει να επιτραπεί η χρήση συγκεκριμένων τύπων drones ακόμη και πέραν των υφιστάμενων εξαιρέσεων, ενώ παράλληλα αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση κινδύνου τόσο των φυτοφαρμάκων όσο και των ίδιων των συστημάτων drone.

Παράλληλα, δίνεται μεταβατική δυνατότητα στα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη χρήση drones πριν ακόμη ολοκληρωθεί το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η EFSA.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον αγροτικό τομέα, καθώς συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση της γεωργίας ακριβείας και των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργική παραγωγή.

Λιγότερη γραφειοκρατία για τους κτηνοτρόφους

Σημαντικές αλλαγές προτείνονται και για την κτηνοτροφία. Μέχρι σήμερα, οι παραγωγοί υποχρεώνονταν να τηρούν πολλαπλά αρχεία σχετικά με τις φαρμακευτικές αγωγές των ζώων και τους θανάτους στο ζωικό κεφάλαιο, καθώς αντίστοιχες απαιτήσεις προβλέπονταν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Το Συμβούλιο προτείνει την κατάργηση αυτής της διπλής καταγραφής, επιδιώκοντας να μειώσει το διοικητικό κόστος για τους κτηνοτρόφους και να απλοποιήσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης.

Η αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσανάλογο διοικητικό βάρος σε σχέση με το μέγεθός τους.

Κατάργηση παρωχημένων κανόνων για τα πλαστικά

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης την κατάργηση δύο παλαιών οδηγιών της δεκαετίας του 1980 σχετικά με πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι διατάξεις αυτές έχουν πλέον αντικατασταθεί από μεταγενέστερο κανονισμό της ΕΕ του 2011, γεγονός που δημιουργεί επικαλύψεις και νομική ασάφεια.

Η κατάργηση των δύο οδηγιών αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ξεκάθαρου και ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.

Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Η πρωτοβουλία «Omnibus X» εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις και ο πρωτογενής τομέας ζητούν απλούστερους κανόνες και λιγότερη γραφειοκρατία.

Η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ έχει θέσει το πακέτο στις βασικές της προτεραιότητες, επιδιώκοντας γρήγορη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος της ΕΕ είναι να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των πακέτων απλούστευσης έως το τέλος του 2027.