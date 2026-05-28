Αγροτικά συλλαλητήρια την Τρίτη 2 Ιουνίου – Αιχμές κατά της ΑΑΔΕ για μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

Αναβρασμός επικρατεί και στη Θεσσαλία, όπου έχουν ήδη προγραμματιστεί νέα αγροτικά συλλαλητήρια με τρακτέρ σε Φάρσαλα, Πλατύκαμπο και Τύρναβο, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιη και η κινητοποίηση στην Αγιά, αλλά και στην Καρδίτσα.

Όπως είναι γνωστό, ο αγροτικός κόσμος είναι ανάστατος, καθώς οι δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων δεν έχουν υλοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο. Μεγάλος αριθμός παραγωγών δεν έχει λάβει τις δικαιούμενες ενισχύσεις, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποκλειστούν και από τις επικείμενες πληρωμές των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, εξαιτίας τεχνικών και διοικητικών προβλημάτων που σχετίζονται με το ΚΑΕΚ, το ΑΤΑΚ και το σύστημα τηλεπισκόπησης (monitoring).

Έτσι, το αγωνιστικό ραντεβού των παραγωγών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 2 Ιουνίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν τοπικά συλλαλητήρια. Οι αυξημένες εργασίες στα χωράφια αυτή την περίοδο δεν αφήνουν περιθώρια για κάτι πιο συντονισμένο και δυναμικό σε πανελλαδικό επίπεδο.

Το ραντεβού των αγροτών του κάμπου έχει ως εξής:

Στον Τύρναβο, πάνω στην Εθνική Οδό Λάρισας–Κοζάνης (στο ύψος της γέφυρας), στις 5:30 μ.μ. Την ίδια ώρα, οι αγρότες του πρώην Δήμου Πλατυκάμπου θα συγκεντρωθούν στον κόμβο Πλατυκάμπου, στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας–Βόλου. Στα Φάρσαλα, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι προγραμματίζουν συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, με παραμονή των τρακτέρ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο ίδιο σημείο. Ανάλογες αποφάσεις για κινητοποιήσεις αναμένεται να λάβουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού Καρδίτσας, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Παλαμά.

Αιχμές κατά ΑΑΔΕ

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, σε διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες στα χωριά, τόνισαν ότι τα 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχε υποσχεθεί προσωπικά ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ως αναπλήρωση εισοδήματος για τους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοκαλλιεργητές, παραμένουν εκτός των επίσημων χρονοδιαγραμμάτων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Επίσης, στον κτηνοτροφικό τομέα η κατάσταση περιγράφεται εξίσου δραματική, καθώς η συνεχιζόμενη εμφάνιση νέων κρουσμάτων ευλογιάς εμποδίζει την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, χωρίς να διαφαίνεται αποτελεσματική επίλυση από την πλευρά της Πολιτείας.

Υπενθυμίζεται ότι, με κοινή παρέμβαση που συνυπογράφουν 17 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, αναφέρονται τα σοβαρά προβλήματα που παρατηρούνται στη διαδικασία των άμεσων ενισχύσεων, τα οποία προκαλεί η εφαρμογή του συστήματος δορυφορικού ελέγχου (monitoring). Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη πληρωμή της 30ής Ιουνίου, οι οργανώσεις εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τον αιφνιδιαστικό χαρακτηρισμό εκτάσεων ως μη επιλέξιμων, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τα αγροτικά εισοδήματα.

Το διεκδικητικό πλαίσιο

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι η έξοδος στους δρόμους αποτελεί, βάσει της προηγούμενης εμπειρίας τους, τη μοναδική διέξοδο για τη διεκδίκηση λύσεων στα διογκούμενα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν. Μέσω αυτής της μορφής κινητοποίησης, οι αγρότες επιδιώκουν να στείλουν σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι, παρά τη βούλησή τους να παραμείνουν στα χωριά και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους, δεν προτίθενται να υποχωρήσουν από τα αιτήματά τους.

Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι εάν δεν υπάρξει ένα ρεαλιστικό και ελπιδοφόρο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης, οι κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα θα ενταθούν, καθώς δεν έχει νόημα να μάχονται στα χωράφια τους, όταν, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, θα είναι δεδομένη η οικονομική ζημία.