Μ. Σχοινάς: «Οι λαϊκές αγορές έχουν ένα ταυτοτικό στοιχείο με την Ελλάδα. Είναι η κοινωνία μας, είμαστε εμείς»

Στο ανθρώπινο πρόσωπο των λαϊκών αγορών, ως ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας και καθημερινότητας, στάθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την παρουσία του στην εκδήλωση «One Health στη Λαϊκή – Το ταξίδι της ζωής», που πραγματοποιείται στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 97 χρόνων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Ο Υπουργός συνέδεσε τις λαϊκές αγορές με την ελληνική ταυτότητα, την τοπική παραγωγή και τους ανθρώπους της καθημερινής προσπάθειας, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τους πάγκους και τα προϊόντα βρίσκονται οι παραγωγοί, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες που κρατούν ζωντανή μια παράδοση βαθιά συνδεδεμένη με την κοινωνική ζωή της χώρας.

Αναλυτικά η δήλωση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά:

“Υπάρχει ένας πίνακας του Παναγιώτη Τέτση που λέγεται «Η λαϊκή αγορά». Αν τον δείτε αυτόν τον πίνακα, από τους πιο γνωστούς στην ελληνική ζωγραφική, είναι γεμάτος χρώματα, γεμάτος πάγκους. Αλλά το σημαντικό σε αυτόν τον πίνακα, όπως και στη ζωή, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη λαϊκή αγορά, οι παραγωγοί που ξύπνησαν από τα χαράματα, οι έμποροι, η νοικοκυρά που ξέρει που να πάει, ο ηλικιωμένος που έρχεται να αλλάξει δυο κουβέντες, ο εργαζόμενος πριν πάει στη δουλειά του.

Οι λαϊκές αγορές έχουν ένα ταυτοτικό στοιχείο με την Ελλάδα. Είναι η κοινωνία μας, είμαστε εμείς.

Και με πολύ μεγάλη χαρά ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για πρώτη φορά έρχομαι σήμερα για να γιορτάσω μαζί με τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, αυτή τη γιορτή, γιατί έτσι το νιώθω.

Είναι μια γιορτή, μια γιορτή για το τι αντιπροσωπεύει η αγροτιά, οι παραγωγοί, τα φρούτα, τα κηπευτικά, οι άνθρωποι. Όλα αυτά δένονται αρμονικά γύρω από την ελληνική ταυτότητα και γύρω από τον χαρακτήρα των λαϊκών αγορών. Συγχαρητήρια Πρόεδρε”.