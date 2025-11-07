Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων στα καμένα της Ολυμπίας

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλου, 450.000 τετραγωνικά μέτρα εκτάσεων στις κοινότητες Λαντζοΐου του Δήμου Πύργου και Χελιδονίου, Ηράκλειας και Πουρναρίου της Αρχαίας Ολυμπίας κηρύχθηκαν αναδασωτέες. Στόχος είναι η προστασία και η αναζωογόνηση της περιοχής μετά τις σοβαρές πυρκαγιές που έπληξαν τις συγκεκριμένες περιοχές τον περασμένο Αύγουστο.

Ειδικότερα, πρόκειται για μια έκταση που φτάνει τις 449.306,59 τ.μ. για την ακρίβεια, στις θέσεις «Διάφορες» και Τ.Κ. «Λαντζοΐου» του Δήμου «Πύργου και Τ.Κ. Χελιδονίου, Ηράκλειας και Πουρναρίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Σύμφωνα με την εισήγηση και το τοπογραφικό διάγραμμα του Δασαρχείου Πύργου και συγκεκριμένα του Δασοπόνου Κωνσταντίνου Πυλαρινού, οι εκτάσεις αυτές καλύπτονταν από δάση χαλέπιου πεύκης και αείφυλλα πλατύφυλλα δέντρα με πυκνότητα βλάστησης 60-80%.

Η κατάσταση των συγκεκριμένων περιοχών χαρακτηρίζεται «υποβαθμισμένη», καθώς έχουν υποστεί επανειλημμένα τις καταστροφικές συνέπειες πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, με σημαντικά επεισόδια το 1998, το 2007, το 2021 και φυσικά τον περασμένο Αύγουστο. Η αναδάσωση και οι παρεμβάσεις προστασίας θεωρούνται απαραίτητες για την ανάκτηση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Πηγή: ertnews.gr