Λασίθι: Πρόστιμο – μαμούθ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεπιτήρητα ζώα

Χρηματικό πρόστιμο που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ καταλογίστηκε σε κτηνοτρόφο στο νομό Λασιθίου. Το συγκεκριμένο πρόστιμο σύμφωνα με στελέχη της δασικής υπηρεσίας, αφορά μία μήνυση. Αρχικά το 2023 του είχε καταλογιστεί για αγρο-ζημιές πρόστιμο 200 ευρώ, ωστόσο έκτοτε στον ίδιο κτηνοτρόφο έχουν υποβληθεί επιπλέον 300 μηνύσεις.

Σύμφωνα με το νόμο για κάθε επιπλέον μήνυση το ποσό του αρχικού προστίμου πολλαπλασιάζεται με ειδικό τύπο. Σε αυτή την περίπτωση μετά τις 300 μηνύσεις ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η διαδικασία της αύξησης του προστίμου συνεχίζεται κανονικά διότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υποβληθεί και άλλες μηνύσεις.

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς και περιουσίες λόγω ανεπιτήρητων ζώων. Επίσης, ουδέποτε προσήλθε στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη για τις ζημιές που του έχουν καταλογίσει. Ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές δεν είναι ο μόνος, ακολουθούν και άλλοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή με πρόστιμα που ξεπερνούν τις 30 χιλιάδες ευρώ.

Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βοσκής έχει δραστικά περιοριστεί στο νομό Λασιθίου. Με συνεχείς ελέγχους από τους αγροφύλακες τον συντονισμό των οποίων έχει η δασική υπηρεσία, παρατηρείται μείωση των περιστατικών. ενώ η πλειονότητα των κτηνοτρόφων ακολουθεί τη νόμιμη οδό.

Πηγή: ertnews.gr