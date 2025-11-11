Κόκκαλης: Νέα αδικία σε βάρος παραγωγών – Πετσοκομμένη στο μισό η de minimis αποζημίωση ακόμη και σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Νέα αδικία σε βάρος καστανοπαραγωγών και άλλων δικαιούχων αγροτών με μειωμένη κατά 50% την καταβολή de minimis ακόμη και σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καταγγέλλει ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά η δήλωσή του: «Η αδικαιολόγητη μείωση κατά 50% της ενίσχυσης de minimis, που διαπιστώθηκε ακόμη και για καστανοπαραγωγούς οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση και έντονο αίσθημα αδικίας στον αγροτικό κόσμο.

Παρότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η μειωμένη ενίσχυση προβλέπεται αποκλειστικά για όσους δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, στην πράξη παρατηρείται ότι και πολλοί επαγγελματίες αγρότες λαμβάνουν το μισό ποσό της ενίσχυσης, γεγονός που συνιστά σοβαρή διοικητική αστοχία και στρέβλωση της διαδικασίας.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι αγνοεί την πραγματικότητα της υπαίθρου και αδυνατεί να στηρίξει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα.

Αντί να σταθεί στο πλευρό των αγροτών, επιλέγει την προχειρότητα, τις περικοπές και την αδιαφορία απέναντι σε ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για να κρατήσουν ζωντανή την παραγωγή και την ύπαιθρο» καταλήγει.