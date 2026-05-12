Αγροτικές πληρωμές 2026: Όλο το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έτους – Μέσα Ιουνίου ανοίγει το ΟΣΔΕ

Χωρίς προβλήματα θα συνεχιστούν οι αγροτικές πληρωμές καθ’ όλη τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ όπως διαβεβαίωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τέλος του 2026 συνολικά 600.000 μοναδικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν 2,231 δισ. ευρώ.

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί «στρατηγική μεταρρύθμιση για την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο κ. Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη, περνά μέσα από τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αγροτικών πληρωμών.

Όπως σημείωσε, η αλλαγή αυτή δεν είναι εύκολη, καθώς υλοποιείται «εν κινήσει», χωρίς να διακοπεί η ροή των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς. «Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν μεγάλες αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι, όπως αποδείχθηκε με τις προηγούμενες πληρωμές, έτσι και με τις φετινές, ο στόχος είναι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Το μήνυμα της κυβέρνησης, όπως είπε ο ίδιος, είναι σαφές: «Και οι έλεγχοι θα γίνουν και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε». Παράλληλα, τόνισε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί ένα «κοινωνικό συμβόλαιο με κανόνες», στο οποίο πρέπει να προστατεύονται οι πραγματικοί δικαιούχοι.

“Το πάρτι τελείωσε για τους επιτήδειους” υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάνοντας παράλληλα “ρήξη με όσα μας κρατούσαν πίσω”.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι το Action Plan 2 θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ αύριο κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για το νέο πλαίσιο ιχνηλασιμότητας αιγοπροβάτων, μέσω του συστήματος “βόλων”, η οποία θα αφορά επιλέξιμα αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών. Θα ακολουθήσουν, όπως είπε, και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των ενισχύσεων.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασε τις βασικές προκλήσεις της μετάβασης, οι οποίες αφορούν τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, την κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση των ενισχύσεων καθώς και τη χαρτογράφηση διαδικασιών ανά Διεύθυνση και ανά παρέμβαση.

Μιλώντας για τις πληρωμές υπογράμμισε ότι το πρώτο τετράμηνο του 2026, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, καταβλήθηκαν 258,7 εκατ. ευρώ σε 165.704 δικαιούχους, ενώ για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατ. ευρώ, κυρίως για τα Οικολογικά Σχήματα, ενώ τον Ιούνιο προβλέπονται πληρωμές 509,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του έτους εκτιμάται ότι θα φτάσει σε πληρωμές ύψους 1,065 δισ. ευρώ σημείωσε ο κ. Πιτσιλής.

Το β΄ εξάμηνο οι πληρωμές αναμένονται να κινηθούν στο 1,166 δισ. ευρώ, με σημαντικές πληρωμές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο για προκαταβολές και εξοφλήσεις της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεμητικής, των γεωργών νεαρής ηλικίας, της εξισωτικής, των βιολογικών, των σπάνιων φυλών και του Κομφούζιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο νέο μοντέλο ελέγχων, το οποίο ακολουθεί τη μεθοδολογία της ΑΑΔΕ με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ να σημειώνει ότι φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα και είναι περισσότεροι. Ενδεικτικά, για την ΕΑΕ 2025 το δείγμα των επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου ανήλθε σε 4.697 ΑΦΜ, από τα οποία έως τις 30 Απριλίου 2026 είχαν ολοκληρωθεί 4.687, δηλαδή ποσοστό 99,8%.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι από σήμερα και για μια εβδομάδα ανοίγει η διαδικασία monitoring για διορθώσεις και επισύναψη δικαιολογητικών, καθώς και η εφαρμογή Agrisnap για την αποστολή νέων φωτογραφιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη Συνέντευξη Τύπου, από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 ελέγχθηκαν 854.910 αγροτεμάχια, ενώ από την 1η Ιανουαρίου έως τον Μάιο εξετάστηκαν 195.164 φωτογραφίες.

Σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις ενισχύσεις για τα λιπάσματα αλλά και ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) για τη μηδική αναμένονται να ανοίξουν μέχρι τέλος Μαΐου.

Έως τα μέσα Ιουνίου αναμένεται να “ανοίξει” η αίτηση ΟΣΔΕ για το 2026, ενώ η πρώτη φάση του προγράμματος “ΜΙΔΑ” προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Τέλος, εντός του 2026 σχεδιάζεται επίσης η εφαρμογή του myDATA 2.0 – Taxonomy για γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες, η διαλειτουργικότητα των μητρώων ΑΑΔΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για monitoring και παρακολούθηση ζώων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ