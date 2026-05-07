Στην Kομισιόν το ζήτημα της μείωσης του κόστους λιπασμάτων

Άμεσες ενέργειες για τη μείωση της τιμής των λιπασμάτων με στόχο τη θωράκιση του αγροδιατροφικού τομέα από τις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ενόψει και της δημοσίευσης του Σχεδίου Δράσης για τα λιπάσματα (Fertiliser Action Plan), ερωτά την Κομισιόν πώς θα συμβάλει προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους των λιπασμάτων, ώστε να είναι προσιτά για τους αγρότες και τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σημειώνει ότι η εν εξελίξει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον αγροδιατροφικό τομέα.

Συμπληρώνει ότι «επιπλέον της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με την Κομισιόν, τον Απρίλιο του 2026, τα αζωτούχα λιπάσματα κόστισαν 70% περισσότερο σε σύγκριση με το 2024, ενώ έχει διαταραχθεί ο παγκόσμιος εφοδιασμός, καθώς η περιοχή της Μέση Ανατολής αντιπροσωπεύει το 20-30% των εξαγωγών αμμωνίας και ουρίας».

Σημειώνει ότι οι εξελίξεις αυτές μεταφράζονται σε αυξημένο κόστος παραγωγής και πιθανή αύξηση των τιμών των τροφίμων, πλήττοντας, έτσι, την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων καταναλωτών και υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια.

Καταλήγει, τονίζοντας την ανάγκη για επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών(ETS) στις γεωργικές τιμές και ερωτά την Κομισιόν ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις ενδεχόμενες συνέπειες.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Δράσεις της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στον αγροδιατροφικό τομέα και την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας

«Η εν εξελίξει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον αγροδιατροφικό τομέα.

Επιπλέον της σημαντικής αύξησης του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με την Κομισιόν, τον Απρίλιο του 2026, τα αζωτούχα λιπάσματα κόστισαν 70% περισσότερο σε σύγκριση με το 2024, ενώ έχει διαταραχθεί ο παγκόσμιος εφοδιασμός, καθώς η περιοχή της Μέση Ανατολής αντιπροσωπεύει το 20-30% των εξαγωγών αμμωνίας και ουρίας.

Οι εξελίξεις αυτές μεταφράζονται σε αυξημένο κόστος παραγωγής και πιθανή αύξηση των τιμών των τροφίμων πλήττοντας, έτσι, την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Δεδομένης της σημασίας του τομέα αυτού, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης δράσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ενόψει του επικείμενου Σχεδίου Δράσης για τα λιπάσματα (Fertiliser Action Plan), πώς θα συμβάλει προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους των λιπασμάτων, ώστε να είναι προσιτά για τους αγρότες;

2. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης AccelerateEU, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διασφαλίσει οικονομικά προσιτή ενέργεια για τον αγροδιατροφικό τομέα και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

3. Έχει δεδομένα σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο του CBAM και του ETS στις γεωργικές τιμές και πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτές τις ενδεχόμενες συνέπειες;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ