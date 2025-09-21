Κορινθία: Τα ελληνικά φυτώρια αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς

Εντυπωσιακή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής μέσα από τις παραγγελίες για φυτεύσεις νέων δέντρων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Σαλλής από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας, πρόεδρος των φυτωριούχων, «σε μία εποχή που στην περιοχή μας και γενικότερα καταγράφεται διαρκώς αυξανόμενη η εγκατάλειψη της υπαίθρου, από το εξωτερικό έρχονται διαφορετικά δεδομένα. Οι παραγγελίες που γίνονται από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής έχουν άμεση σχέση με την αυτάρκεια των χωρών τους και αποτελούν μέρος των εθνικών τους σχεδιασμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι παραγγελίες για ελιά, που εισάγεται ακόμα και στη Σαουδική Αραβία, αν και υπάρχει πολλή ζέστη. Το ίδιο γίνεται και στην Αίγυπτο και την Τυνησία, που έχει στόχο να γίνει η τρίτη δύναμη παγκοσμίως στην παραγωγή ελαιολάδου. Ακολουθούν η Λιβύη, που ζητά εκατομμύρια δέντρα για φυτεύσεις, και η Αλγερία».

Χαμένη ευκαιρία

Πέρα από τις παραγγελίες που υπάρχουν και την αγορά που ανοίγεται, εκείνο που έχει σημασία είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Σαλλής, ότι «τα ελληνικά φυτώρια δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς, αφού, πέρα από το μικρό τους μέγεθος, δεν έχουν επενδύσει ώστε να καλλιεργούν φυτά που θα προορίζονται για αυτές τις χώρες. Κατά συνέπεια, οι κερδισμένοι είναι οι Ισπανοί».