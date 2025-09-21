Λάρισα: «Κοσμοπλημμύρα» στη 18η Γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

Χιλιάδες κόσμου παρευρέθηκαν στα Φάρσαλα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (13/9) και παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη 18η Γιορτή Χαλβά, η οποία απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι μπορεί να συνδυάσει γεύση, παράδοση και πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον φημισμένο χαλβά ως πρεσβευτή των Φαρσάλων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων, Μάκης Εσκίογλου, ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι «η Γιορτή Χαλβά είναι ένας θεσμός που εδώ και 18 χρόνια δεν προβάλλει απλώς ένα γλυκό, αλλά μια ολόκληρη παράδοση, μια ταυτότητα και έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει τον τόπο μας. Η Γιορτή Χαλβά δεν είναι έργο μόνο του δήμου. Είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας: Των παραγωγών, των επαγγελματιών, των φορέων, των συλλόγων, αλλά και των πολιτών, που τη στηρίζουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους. Στο πρόσωπο αυτής της γιορτής, βλέπουμε τι μπορεί να καταφέρει ένας τόπος, όταν αξιοποιεί την παράδοσή του με σύγχρονο πνεύμα».

Τοποθέτηση κωδικών QR σε περίπου 100 σημεία της πόλης

Στον δικό του χαιρετισμό, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, μίλησε για την υψηλή διατροφική αξία του φαρσαλινού χαλβά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «θα πρέπει να αποποινικοποιηθεί». Ο κ. Κουρέτας ανακοίνωσε, επίσης, μια σημαντική πρωτοβουλία: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων, μέχρι τα Χριστούγεννα θα εγκαταστήσει QR codes σε περίπου 100 σημεία της πόλης των Φαρσάλων, ώστε οι επισκέπτες, αλλά και οι κάτοικοι να μπορούν εύκολα να ενημερώνονται για τη διατροφική σημασία και την ιστορία του χαλβά Φαρσάλων.

Χαιρετισμούς, επίσης, απεύθυναν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, βουλευτές και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι, αλλά και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το εργαστήριο παρασκευής χαλβά, να δοκιμάσουν το παραδοσιακό προϊόν στο περίπτερο γευσιγνωσίας και να το προμηθευτούν στον ειδικό χώρο πώλησης.

Στη συνέχεια, απόλαυσαν συναυλία με τη Ρένα Μόρφη, η οποία χάρισε στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, ρυθμό και χρώματα από το προσωπικό της ρεπερτόριο.

Καιρικό «μπλόκο» στην εκδήλωση με τα αερόστατα

Στο μεταξύ, πλήθος κόσμου κατέκλυσε την Κυριακή το απόγευμα (14/09) το Δημοτικό Στάδιο Φαρσάλων για να παρακολουθήσει την εκδήλωση με τα αερόστατα, ωστόσο η πτήση τους δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί θερμά το κοινό για τη μαζική του ανταπόκριση και δεσμεύεται ότι σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης.