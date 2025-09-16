Κόρινθος: Δράσεις για την ανάδειξη των κρασιών ΠΟΠ Νεμέας

Δράσεις για την ανάδειξη και ενημέρωση των ελληνικών κρασιών ΠΟΠ Νεμέας, πραγματοποιούνται στην Κόρινθο.

“Η περιοχή της Νεμέας, έχει ως ναυαρχίδα το υπέροχο Αγιωργίτικο, ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά κρασιά ΠΟΠ οινοποιών δεύτερης και τρίτης γενιάς, φοβερά ροζέ και λευκά κρασιά, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας”, τόνισε ο κ. Παναγιώτης Λουζιώτης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Οικονομικός Επόπτης Κεντρικής Ελλάδας.

Όπως είπε ο κ. Λουζιώτης, το Επιμελητήριο Κορινθίας υλοποιεί ένα πρόγραμμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την ενημέρωση για την ασφαλή κατανάλωση του οίνου.

” Ο οίνος ευφραίνει καρδία, αλλά θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτό το προϊόν το οποίο καταναλώνουμε είναι υψηλής ποιότητας, κάτι που μας το δίνουν τα περίφημα και τα γνωστά οινοποιεία τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα” είπε ο κ. Λουζιώτης, προσθέτοντας ότι: “Έχουμε την ευτυχία στον νομό Κορινθίας και στην περιοχή της Νεμέας που έχουμε την μεγαλύτερη οινοποιητική αμπελουργική ζώνη, να έχουμε πάρα πολλά οινοποιεία, τα οποία παράγουν εξαιρετικής ποιότητας κρασί, αλλά θα πρέπει και ο καταναλωτής να φροντίζει να κρατάει την κατανάλωση σε ένα επίπεδο που θα του παρέχει ασφάλεια. Γιατί είναι αυτή η μεγάλη καμπάνια που γίνεται: “Απολαύστε το κρασί, απολαύστε το υπεύθυνα”. Το κρασί είναι χαρά, είναι γεύση, είναι πολιτισμός. Χρειάζεται όμως μέτρο και ισορροπία”, κατέληξε χαρακτηριστικά.

