Κουρούδης: «Οι αγρότες βρίσκονται στη χειρότερη θέση από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ»

Με εκτενή ανάρτησή του στo Facebook, ο Σταμάτης Κουρούδης, πρόεδρος της Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε., τοποθετείται για το αγροτικό ζήτημα και τις τρέχουσες κινητοποιήσεις των παραγωγών, απαντώντας στην κριτική που δέχονται οι αγρότες τόσο για τη μορφή των κινητοποιήσεων όσο και για τα αιτήματά τους.

Όπως επισημαίνει, το βασικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, ωστόσο τονίζει ότι η ευθύνη για τη διαμόρφωση λύσεων δεν μπορεί να μετακυλίεται στους ίδιους τους αγρότες. «Η αντιμετώπιση των θεμελιωδών προβλημάτων της γεωργίας είναι αποκλειστικά δουλειά της κυβέρνησης», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και χρόνια δεν υπάρχει ουσιαστική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα.

Υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές προϊόντων

Σύμφωνα με τον κ. Κουρούδη, οι φετινές κινητοποιήσεις δεν γίνονται γενικά και αόριστα, αλλά για συγκεκριμένα, υπαρξιακά προβλήματα του κλάδου. Το κόστος των γεωργικών εφοδίων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, την ώρα που οι τιμές των αγροτικών προϊόντων βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα πολλών ετών.

Το αποτέλεσμα είναι, σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος παραγωγής να ξεπερνά την αξία πώλησης των προϊόντων, γεγονός που καθιστά μη βιώσιμη τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθυστερήσεις επιδοτήσεων και ντόμινο στην τοπική οικονομία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων. Όπως αναφέρει, οι παραγωγοί είχαν προγραμματίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις βάσει των σταθερών ημερομηνιών πληρωμής των ενισχύσεων.

Σήμερα, πολλοί αγρότες αδυνατούν να εξοφλήσουν υποχρεώσεις προς καταστήματα γεωργικών εφοδίων, εταιρείες αγροτικών μηχανημάτων και πρατήρια καυσίμων, με το πρόβλημα να μεταφέρεται πλέον σε ολόκληρη την τοπική οικονομία της περιφέρειας.

Θράκη: «Ψηφιακό αλαλούμ» με το monitoring

Στη Θράκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων, η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το σύστημα monitoring, όπου δορυφορικά δεδομένα εμφανίζουν –εσφαλμένα– μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων ως μη καλλιεργημένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρακράτηση επιδοτήσεων μέχρι να ολοκληρωθούν χρονοβόρες διορθώσεις, δημιουργώντας, όπως αναφέρει, έναν πραγματικό «τραγέλαφο» για τους παραγωγούς. Και για του λόγου το αληθές παραπέμπει στο σχετικό δημοσίευμα του ypaithros.gr.

Κίνδυνος εγκατάλειψης της γεωργίας

«Οι αγρότες βρίσκονται στη χειρότερη θέση από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζει, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, θα ακολουθήσει εγκατάλειψη χωραφιών, μαζική έξοδος από τον πρωτογενή τομέα και μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία ότι το ζητούμενο της εισόδου νέων ανθρώπων στη γεωργία όχι μόνο δεν θα επιτευχθεί, αλλά κινδυνεύει να χαθεί και το δυναμικό που εισήλθε τα τελευταία χρόνια.

Τι κάνουν οι άλλες χώρες – Προτάσεις για την Ελλάδα

Ο κ. Κουρούδης παραπέμπει στα παραδείγματα άλλων χωρών, όπως οι ΗΠΑ και κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προχωρούν σε έκτακτες ενισχύσεις προς τους αγρότες λόγω της παγκόσμιας κρίσης στον αγροτικό τομέα. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις πρόσφατες πρόσθετες επιδοτήσεις ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, αλλά και στα μέτρα στήριξης που εφαρμόστηκαν σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Για την Ελλάδα, σημειώνει ότι το Μέτρο 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ, αφορά σε καθυστερημένες πληρωμές της προηγούμενης περιόδου και τονίζει ότι πρέπει να διεκδικηθούν αντίστοιχα κονδύλια και για την τρέχουσα καλλιεργητική χρονιά. Παράλληλα, προτείνει τη χορήγηση άτοκων δανείων έναντι των επιδοτήσεων, στα πρότυπα όσων εφαρμόστηκαν κατά την πανδημία.

«Αναγκαία η καλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας»

Κλείνοντας, επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ιδιαίτερα στην Αττική, δεν έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης που βιώνει η ελληνική ύπαιθρος. Αν και η στήριξη στην περιφέρεια παραμένει ισχυρή, εκτιμά ότι όσο παρατείνονται τα μπλόκα, ειδικά ενόψει των εορτών, η κοινωνική ανοχή ενδέχεται να μειωθεί.

Όπως αναφέρει, ίσως χρειάζονται και εναλλακτικές μορφές κινητοποιήσεων, όπως δράσεις ενημέρωσης μέσα στις πόλεις, που θα αναδεικνύουν τα αγροτικά προβλήματα χωρίς να διαταράσσουν την καθημερινότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την τοπική αγορά.