Kρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε εκτροφή του δήμου Μεγαλόπολης

Πιστοποιήθηκε επίσημα το κρούσμα ευλογιάς των προβάτων σε εκτροφή του δήμου Μεγαλόπολης. Όπως είχε προαναγγείλει στο περιφερειακό συμβούλιο της Πελοποννήσου, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Σπύρος Ζαχαριάς, το ύποπτο περιστατικό, σε χωριό του δήμου Μεγαλόπολης, εξελίχθηκε σε επίσημο κρούσμα.

Ήδη, υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Σπύρος Ζαχαριάς, στο Συμβούλιο, πρόκειται για εκτροφή 100 προβάτων. Σήμερα, Τετάρτη (27/5/2026), θα γίνει η θανάτωση των ζώων. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός και το σχετικό πρωτόκολλο. Δημιουργούνται ζώνες, ενώ γίνεται και η ιχνηλάτηση. Το ανησυχητικό είναι, ότι, δίπλα στην συγκεκριμένη εκτροφή, υπάρχει και άλλη κτηνοτροφική μονάδα.

Η Περιφέρεια, με ανακοίνωσή της, ζητά απ’ τους κτηνοτρόφους, αλλά και από όλους όσους ασχολούνται με το εμπόριο και με τη διακίνηση των ζώων, αλλά και από τους υπεύθυνους των σφαγείων, να προχωρήσουν σε έγκαιρη ανίχνευση των συμπτωμάτων ευλογιάς, που είναι ο υψηλός πυρετός, η παρουσία εξανθημάτων, οι βλατίδες και οι εφελκίδες κόκκινου χρώματος. Θα πρέπει να ενημερώσουν, άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές, εάν εντοπίσουν κάτι, ώστε να προκύψει αποτροπή της εξάπλωσης του νοσήματος.

Υπενθυμίζουμε, ότι, η νόσος της ευλογιάς, είναι ιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Για την αντιμετώπισή της εφαρμόζεται σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (Υ.Α. 1747/386028/ 05.08.2008 – ΦΕΚ 7121 Β΄, 18.12.2023), σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης άμεσα και επί τόπου, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας (κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με αιγοπρόβατα).

Η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, θα πρέπει να αυξήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εισόδου νοσημάτων σε αυτές, συμβάλλοντας και στην αποτροπή περαιτέρω διασποράς των νοσημάτων.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σημεία:

– Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

– Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο – έξοδο των εγκαταστάσεων.

– Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

– Αποφυγή της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων που έχουν έρθει σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.

– Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και μετά τη μεταφορά ζώων και προϊόντων.

– Περιορισμός των επισκεπτών που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες εκμεταλλεύσεις.

– Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των επισκεπτών που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.

– Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής για τουλάχιστον 21 ημέρες (χρόνος ανώτατης επώασης της νόσου, δηλαδή που μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα αυτής) και χώρος απομόνωσης των ζώων που νοσούν.

– Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται, όπως και των εργαλείων και του εξοπλισμού. Αγορά μόνο από εγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Αποφυγή προμήθειας φθηνών ζωοτροφών αγνώστου προέλευσης

Αποφυγή προμήθειας μεταχειρισμένων εργαλείων, εξοπλισμού και αντικειμένων προερχόμενων από άλλες εκμεταλλεύσεις.

– Μετακίνηση ζώων μόνο κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και έκδοσης των προβλεπόμενων πιστοποιητικών.

– Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων.

– Απεντόμωση, μυοκτονία, καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών.

-Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.

Προσοχή στην κουρά των ζώων

– Κάθε εκτροφή πρέπει να διαθέτει τον δικό της εξοπλισμό κουράς. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, ο δανεισμός εξοπλισμού κουράς μεταξύ κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης της εν λόγω δραστηριότητας, αυτή θεωρείται μη συμμόρφωση ως προς τη μετάδοση λοιμώδους νοσήματος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του ν. 4235/2014 (Α’ 32) , όπως ισχύει.

– Σε περίπτωση που μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ή προσωπικό για την κουρά, μόνο τότε επιτρέπεται η είσοδος σε συνεργείο κουράς, με αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής.

– Η κουρά πρέπει να πραγματοποιείται σε καθαρό και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

– Τα συνεργεία κουράς δραστηριοποιούνται σε ζώνες του ίδιου υγειονομικού καθεστώτος ως προς την ευλογιά.

Στην κουρά των ζώων μπορεί να συμμετέχει μόνο προσωπικό που διαθέτει τη σχετική βεβαίωση εκπαίδευσης. Μόνο σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η είσοδος στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

– Το όχημα του συνεργείου απαγορεύεται να εισέλθει εντός της σταβλικής εγκατάστασης. Παραμένει εκτός και απολυμαίνεται σχολαστικά. Το συνεργείο κουρέων πρέπει να διαθέτει φορητό ψεκαστήρα με απολυμαντικό.

– Πριν την είσοδο στην εκμετάλλευση είναι υποχρεωτική η διενέργεια των σχετικών απολυμάνσεων.

-Το προσωπικό εισέρχεται στον χώρο με καθαρά ρούχα και υποδήματα. Υποχρεωτική είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας μιας χρήσεως (ολόσωμες φόρμες και ποδονάρια, γάντια).

– Πριν την έναρξη της κουράς πρέπει να πραγματοποιείται σχολαστικό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό και χρήση απολυμαντικού. Όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά.

– Το μαλλί συλλέγεται και διαχειρίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής κτηνιατρικής αρχής.

– Στο τέλος όλα τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά και να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση στο χώρο.

– Συνιστάται απολύμανση και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ιδίως μεταξύ διαφορετικών ομάδων ζώων. Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του εξοπλισμού για την αποφυγή τραυματισμών. Τυχόν τραυματισμοί να αντιμετωπίζονται άμεσα με κατάλληλη αντισηψία.

– Η διαδικασία πρέπει να ξεκινά από τα υγιή ζώα και να ολοκληρώνεται με τα τυχόν ύποπτα, δηλαδή ζώα με δερματικές αλλοιώσεις πρέπει να απομονώνονται και να κουρεύονται τελευταία.

Σύμφωνα με το Ν. 4235/2014, για τις περιπτώσεις παράνομης μετακίνησης ζώων ή ζωοτροφών, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις (χρηματικό πρόστιμο) και για τις περιπτώσεις που προκαλείται διασπορά νοσήματος, προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση τουλάχιστον 12 μηνών). Πληροφορίες στα τοπικά τμήματα κτηνιατρικής, καθώς και στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Αρκαδίας.

Πηγή ertnews.gr