Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού στη Λακωνία

Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου, ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους, ότι, εντοπίστηκε κρούσμα καταρροικού πυρετού στη Λακωνία.

Είναι νόσημα που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ωστόσο, επηρεάζει σοβαρά την κτηνοτροφία. Οι υπηρεσίες, έχουν ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως ενημερώνει η Περιφέρεια. Καλούν τους παραγωγούς να τηρήσουν τις οδηγίες πρόληψης και της προστασίας. Το κρούσμα, επιβεβαιώθηκε σε εκτροφή βοοειδών της Λακωνίας, το οποίο και εντοπίστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης της νόσου.

Έχουν ληφθεί τα υγειονομικά μέτρα του πρωτοκόλλου και έχουν ήδη οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, τεθεί σε επιφυλακή για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου. Πρόκειται για νόσημα με μεγάλη σημασία για τους κτηνοτρόφους, αφού προκαλεί μείωση της παραγωγής, απώλειες στα ζώα και φέρει λήψη υγειονομικών μέτρων, αλλά και απαγορεύσεις μετακίνησης ζώων.

Ο καταρροϊκός πυρετός, είναι σοβαρότατο νόσημα, που οφείλεται σε ιό ο οποίος μεταδίδεται στα ζώα, αποκλειστικά από ένα είδος μικρού εντόμου (αιματοφάγα κουνούπια του γένους culicoides), που ζει στα σκοτεινά και υγρά σημεία του στάβλου. Μολύνονται πρόβατα, αίγες, βοοειδή και άγρια μηρυκαστικά, αλλά συνήθως το νόσημα εκδηλώνεται μόνο στα πρόβατα. Είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν την κτηνιατρική υπηρεσία σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων στα ζώα τους που είναι:

υψηλόςπυρετός

ερυθρότητα στο στόμα και τα ρουθούνια

πρήξιμο στο πρόσωπο και κάτω από το σαγόνι

σιαλόρροια

βλεννοπυώδες έκκριμα από τη μύτη που φράζει τα ρουθούνια

επιπεφυκίτιδα και δακρύρροια

δυσκολία στήριξης του ζώου.

Αποβολή ή γέννηση θνησιγενών αμνών

Απίσχναση

Εάν δεν συμβεί θάνατος, μέσα σε χρονικό διάστημα 8-10 ημερών, το ζώο αναρρώνει με συμπτώματα απώλεια μαλλιού, στειρότητα και καθυστερημένη ανάπτυξη. Για την αποφυγή της εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού, θα πρέπει σε όλες τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και βοοειδών, να ληφθούν αμέσως προληπτικά μέτρα τα οποία είναι:

εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σε όλα τα ευαίσθητα είδη ζώων (πρόβατα, αίγες και βοοειδή)

ψεκασμός των στάβλων με κατάλληλα εντομοκτόνα 1 φορά την εβδομάδα με ιδιαίτερη επιμονή στα υγρά σημεία (π.χ. γύρω από τις ποτίστρες)

αποφυγή της βοσκής αργά το απόγευμα, όταν υπάρχει έξαρση στα τσιμπήματα των κουνουπιών

εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού με εμβόλια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους.

Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση αιγοπροβάτων και βοοειδών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία και έγγραφη άδεια. Περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.

