Πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς στη Μαγνησία

Πέντε νέα θετικά κρούσματα ζωονόσου εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μαγνησία γεγονός που οδήγησε σε άμεσες θανατώσεις ζώων πέντε μικρές μονάδες στον δήμο Αλμυρού. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, Άννα Μαρία Δημητρίου, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου εξήγησε ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση, η οποία απαιτεί συνεχή εγρήγορση και τήρηση όλων των μέτρων βιοασφάλειας.

«Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη Μαγνησία και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε ύποπτο περιστατικό. Οι κτηνοτρόφοι παρακολουθούν στενά τα ζώα τους, γιατί και οι ίδιοι φοβούνται. Βλέπουμε καθημερινά την αγωνία τους, καθώς πέρα από την οικονομική δυσχέρεια, βρίσκονται και σε πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση», σημείωσε η κ. Παπαδημητρίου.

Η νόσος, που έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα πλην των νησιών, μετακινείται από περιφέρεια σε περιφέρεια, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την κτηνοτροφία. Στη Μαγνησία εφαρμόζονται ήδη αυστηρά μέτρα: απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, συστηματικές απολυμάνσεις δρόμων και σημείων μετακίνησης, καθώς και ταφική διαχείριση των νεκρών ζώων. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί τρία υποχρεωτικά σημεία απολύμανσης για οχήματα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε η αντιπεριφερειάρχης, «δεν μπορεί να βγαίνουν τα ζώα ανεξέλεγκτα για βόσκηση, όπως έχουμε ακούσει ότι συμβαίνει. Χρειάζεται όλοι να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και να συντονιστούμε, ώστε να περιοριστεί η νόσος».

Οι κτηνοτρόφοι, πέρα από την αγωνία για το ζωικό τους κεφάλαιο, περιμένουν οικονομική στήριξη. Οι αποζημιώσεις για τις ζημιές και τις ζωοτροφές, όπως είπε η κ. Παπαδημητρίου έχουν καθυστερήσει, αλλά θα κυμανθούν από 4 έως 14 ευρώ ανά ζώο μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, εξετάζει πρόσθετα μέτρα, ακόμη και γεωχωρικό «lockdown» στον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και ενισχυμένους συνοριακούς ελέγχους, δεδομένων των πολλών κρουσμάτων στη Βουλγαρία και την Τουρκία.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία. Η κρίση δεν αγγίζει μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά και όλη την αλυσίδα παραγωγής γάλακτος, τυριών και σιτηρών», κατέληξε η αντιπεριφερειάρχης.

