Πιθανό κρούσμα ευλογιάς στην Π.Ε. Κοζάνης – Σε συναγερμό οι αρχές

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Π.Ε. Κοζάνης, μετά τον εντοπισμό πιθανού κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων σε χωριό της περιοχής, πολύ κοντά στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Κοζάνης, έχει ήδη ληφθεί δείγμα από το κοπάδι,με τα αποτελέσματα να αναμένονται – εκτός απροόπτου – αύριο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε κοπάδι αιγοπροβάτων το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία.

Τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν πως παρακολουθούν στενά την κατάσταση, χωρίς να συντρέχει λόγος πανικού.

Οι αρχές καθησυχάζουν, σημειώνοντας πως υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

