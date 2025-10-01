Παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά αποφάσισε η Περιφέρεια Κρήτης

Παρατείνονται από την Περιφέρεια τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, με στόχο την προστασία της ντόπιας κτηνοτροφίας.

“Παρ’ ότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων. Για το λόγο αυτό και παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στο νησί.

Τα μέτρα που ισχύουν από 1 έως 9 Οκτωβρίου 2025 είναι τα εξής:

1. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή περιορίζεται μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας.

2. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) συνεχίζεται να επιτρέπεται τόσο εντός όσο και εκτός Περιφερειακών Ενοτήτων εντός Κρήτης.

3. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές.

4. Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων, που θα πρέπει να παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού σε καραντίνα τουλάχιστον για 21 ημέρες.

5. Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση.

6. Συνεχίζεται να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν από σήμερα Τετάρτη 1-10-2025 έως και την Πέμπτη 09-10-2025, οπότε και θα επανεκτιμηθούν”.

Έκκληση προς τους κτηνοτρόφους

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί όλους τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, να περιορίσουν τις επισκέψεις τρίτων και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες – σε σχετική ανακοίνωση – επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης προληπτικών αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές, στα σφαγεία οπληφόρων, κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων και ζωοτροφών και κατά τη διακίνηση γάλακτος.

