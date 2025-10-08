Νέα κρούσματα ευλογιάς σε Γαλατά και Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας

Η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το φαινόμενο δείχνει τάσεις εξάπλωσης, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Οι τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, προχωρώντας σε ελέγχους και προληπτικά μέτρα για να περιοριστεί η μετάδοση της νόσου. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής δηλώνουν σε απόγνωση, αφού βλέπουν το έργο και τις επενδύσεις ετών να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ημέρες.

Ζητούν άμεση οικονομική και τεχνική ενίσχυση από την Πολιτεία, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης, να στηρίξουν το εισόδημά τους και να επαναφέρουν τις μονάδες τους σε λειτουργία.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξετάζει άμεσα μέτρα στήριξης και αυστηρότερα πρωτόκολλα βιοασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.

Η ευλογιά, πέρα από την καταστροφική της επίδραση στο ζωικό κεφάλαιο, απειλεί και τη βιωσιμότητα ολόκληρων τοπικών οικονομιών που στηρίζονται στην κτηνοτροφία. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της κρίσης.

Πηγή: nafpaktianews.gr